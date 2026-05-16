Ακόμα ένας τίτλος στη Μάντσεστερ Σίτι! Ακόμα ένα τρόπαιο στο «παλμαρέ» του Πεπ Γκουαρδιόλα. Μετά την κατάκτηση του Carabao Cup οι «πολίτες» μπόρεσαν να κάνουν δικό τους και το FA Cup!
Στον τελικό με την Τσέλσι (16/05, 0-1) μία έμπνευση της στιγμής του Αντουάν Σεμένιο ήταν αρκετή, ώστε να έχουμε και τη «στέψη».
Πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι έχοντας κάνει το «νταμπλ», θα «κυνηγήσει» και τον τίτλο της Premier League, αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της.
Προφανώς και κάθε τρόπαιο των «πολιτών» είναι και μία ξεχωριστή συνθήκη για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Ισπανός τεχνικός έχει «αλλάξει» ριζικά την ιστορία τους, καθώς έφτασε τους 20 τίτλους, μέσα σε μονάχα μία 10ετία.
Μάλιστα, το «νταμπλ» με τα εν λόγω τρόπαια έχει ακόμα μία «μετάφραση», αφού δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά από κάποιον προπονητή στην Αγγλία.
Για την ακρίβεια, κάτι παρόμοιο με αυτό που κατάφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει συμβεί ξανά!
Τη σεζόν 2018-19, η Μάντσεστερ Σίτι είχε μπορέσει και πάλι να προσθέσει το Carabao Cup, αλλά και το FA Cup.
Ποιος ήταν προπονητής της; Μα φυσικά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτές είναι και οι μοναδικός τεχνικός καταφέρνει να κατακτήσει τα δύο εν λόγω τρόπαια, μέσα σε μία σεζόν δύο φορές!
Μία συνθήκη, που έχει εξ ολοκλήρου την «υπογραφή» του Ισπανού προπονητή…