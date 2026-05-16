Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το «νταμπλ» με το Carabao Cup και το FA Cup, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να πετυχαίνει κάτι ξεχωριστό, για δεύτερη φορά στην καριέρα του!

Ακόμα ένας τίτλος στη Μάντσεστερ Σίτι! Ακόμα ένα τρόπαιο στο «παλμαρέ» του Πεπ Γκουαρδιόλα. Μετά την κατάκτηση του Carabao Cup οι «πολίτες» μπόρεσαν να κάνουν δικό τους και το FA Cup!

Στον τελικό με την Τσέλσι (16/05, 0-1) μία έμπνευση της στιγμής του Αντουάν Σεμένιο ήταν αρκετή, ώστε να έχουμε και τη «στέψη».

An eighth FA Cup triumph for the Citizens, thanks to Semenyo's stunning winner 🎉 pic.twitter.com/tISZ18j8BK — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 16, 2026

Πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι έχοντας κάνει το «νταμπλ», θα «κυνηγήσει» και τον τίτλο της Premier League, αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της.

Προφανώς και κάθε τρόπαιο των «πολιτών» είναι και μία ξεχωριστή συνθήκη για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Ισπανός τεχνικός έχει «αλλάξει» ριζικά την ιστορία τους, καθώς έφτασε τους 20 τίτλους, μέσα σε μονάχα μία 10ετία.

𝐉𝐎𝐒𝐄𝐏𝐇 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐎𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐀. 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑. 𝟐𝟎 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐇𝐈𝐄𝐒 𝐈𝐍 𝟗 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍𝐒 𝐀𝐓 𝐌𝐀𝐍 𝐂𝐈𝐓𝐘. 🤯🏆



🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League

🏆🏆🏆🏆🏆 League Cup

🏆🏆🏆 FA Cup

🏆🏆🏆 Community Shield

🏆 Champions League

🏆 UEFA Super Cup

🏆 Club World… pic.twitter.com/6wYAsKanDw — 433 (@433) May 16, 2026

Μάλιστα, το «νταμπλ» με τα εν λόγω τρόπαια έχει ακόμα μία «μετάφραση», αφού δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά από κάποιον προπονητή στην Αγγλία.

Για την ακρίβεια, κάτι παρόμοιο με αυτό που κατάφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει συμβεί ξανά!

Τη σεζόν 2018-19, η Μάντσεστερ Σίτι είχε μπορέσει και πάλι να προσθέσει το Carabao Cup, αλλά και το FA Cup.

Ποιος ήταν προπονητής της; Μα φυσικά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτές είναι και οι μοναδικός τεχνικός καταφέρνει να κατακτήσει τα δύο εν λόγω τρόπαια, μέσα σε μία σεζόν δύο φορές!

Μία συνθήκη, που έχει εξ ολοκλήρου την «υπογραφή» του Ισπανού προπονητή…