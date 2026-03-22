H Τότεναμ δεν λέει να πάρει «ανάσα», έχοντας «πληγωθεί» υπερβολικά πολύ μέσα στο 2026!

Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για την Τότεναμ. Οι Λονδρέζοι δεν μπορούν να «ανασάνουν». Αν πριν από λίγο καιρό τα όσα είχαν ακουστεί για υποβιβασμό έμοιαζαν με «κακό αστείο», πλέον είναι ένα εφικτό σενάριο.

Η ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (22/03, 0-3) έχει «βαρύνει» ακόμα περισσότερο το κλίμα. Στην Premier League απομένουν μονάχα επτά αγωνιστικές και τα «σπιρούνια» παίζουν τη… ζωή τους!

Αρκεί να σκεφτούμε πως είναι στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη και τη Γουέστ Χαμ και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να σκεφτεί.

Για την «κατάρρευση» των Λονδρέζων υπάρχει και μία λογική εξήγηση. Ποια είναι αυτή; Το 2026 είναι μία χρονιά που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ «στραβά».

Αρκεί να δούμε πως η Τότεναμ, δεν έχει πάρει ούτε μία νίκη στην Premier League, από την ημέρα που άλλαξε η χρονιά!

Για να βρούμε το τελευταίο «τρίποντο» της ομάδας του Ίγκορ Τούντορ θα πρέπει να γυρίσουμε στις 28 Δεκεμβρίου του 2025!

Από τότε, έχουν μεσολαβήσει περίπου τρεις μήνες και 13 ματς, με τα «σπιρούνια» να μην έχουν κερδίσει ούτε μία φορά!

Παράλληλα, μιλάμε και για τη χειρότερη ομάδα εντός έδρας στο αγγλικό πρωτάθλημα, αφού έχει μονάχα 10 βαθμούς στο «σπίτι» τους.

Τους λιγότερους από κάθε άλλο κλαμπ τη φετινή σεζόν στην Premier League, αφού δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί ούτε στο ελάχιστο στην έδρα της και είναι σε πολύ δύσκολη θέση.