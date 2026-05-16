Ο «εκλεκτός» βρέθηκε. Η Τσέλσι εντόπισε τον άνθρωπο, που θα την «καθοδηγήσει» από την επόμενη σεζόν, αφού έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο.
Οι πάγκος των «μπλε» είχε μείνει «ορφανός», μετά την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ. Τελικά, οι συζητήσεις «έτρεξαν» πάρα πολύ γρήγορα και ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης είπε το τελικό «ναι».
Το μόνο που απομένει, για να επικυρωθεί το deal είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Μία επιλογή για την Τσέλσι, που ήρθε από την ιβηρική χερσόνησο.
Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο «μοτίβο», ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τους Ισπανούς προπονητές που έχουν κάτσει στον πάγκο των Λονδρέζων.
Αν δούμε στο Transfermarkt έναν-έναν όλους τους ανθρώπους που επέλεξε η Τσέλσι για την τεχνική της ηγεσία, θα παρατηρήσουμε πως η Ισπανία είναι μία «σπάνια» χώρα.
Αρχικά, θα πρέπει να εξαιρέσουμε τον Μπρούνο Σάλτορ, που είχε καθίσει για λίγους αγώνες ως υπηρεσιακός τεχνικός.
Αν το κάνουμε αυτό, θα βρούμε μονάχα έναν Ισπανό προπονητή σε ΟΛΗ την ιστορία της Τσέλσι!
Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά πρέπει να σκεφτούμε πως μιλάμε για έναν άνθρωπο που εργάζεται -αυτή τη στιγμή- στη Stoiximan Super League!
Ποιος είναι αυτός; Ο Ράφα Μπενίτεθ! Τον Νοέμβρη του 2012 η Τσέλσι αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» της στον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Ντι Ματέο.
O Ισπανός τεχνικός στη μοναδική σεζόν του στους Λονδρέζους μπόρεσε να κατακτήσει το Europa League.
Ωστόσο, η συνεργασία των δύο πλευρών δεν συνεχίστηκε, με τον Τσάμπι Αλόνσο να είναι έτοιμος να γίνει ο δεύτερος Ισπανός προπονητής της Τσέλσι, μετά τον Ράφα Μπενίτεθ!
