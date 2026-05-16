H επιλογή της Τσέλσι για τον πάγκο της ήρθε από την Ισπανία, με τον Τσάμπι Αλόνσο να «ακολουθεί» τον Ράφα Μπενίτεθ!

Ο «εκλεκτός» βρέθηκε. Η Τσέλσι εντόπισε τον άνθρωπο, που θα την «καθοδηγήσει» από την επόμενη σεζόν, αφού έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Οι πάγκος των «μπλε» είχε μείνει «ορφανός», μετά την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ. Τελικά, οι συζητήσεις «έτρεξαν» πάρα πολύ γρήγορα και ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης είπε το τελικό «ναι».

Το μόνο που απομένει, για να επικυρωθεί το deal είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Μία επιλογή για την Τσέλσι, που ήρθε από την ιβηρική χερσόνησο.

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο «μοτίβο», ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τους Ισπανούς προπονητές που έχουν κάτσει στον πάγκο των Λονδρέζων.

Αν δούμε στο Transfermarkt έναν-έναν όλους τους ανθρώπους που επέλεξε η Τσέλσι για την τεχνική της ηγεσία, θα παρατηρήσουμε πως η Ισπανία είναι μία «σπάνια» χώρα.

🚨 BREAKING: Xabi Alonso has accepted to become Chelsea next manager, HERE WE GO! 🔵🔜



The agreement is set to be completed.#CFC prepare official announcement for the upcoming days, but Xabi said YES. 💣 pic.twitter.com/NsoyoQGvy9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Αρχικά, θα πρέπει να εξαιρέσουμε τον Μπρούνο Σάλτορ, που είχε καθίσει για λίγους αγώνες ως υπηρεσιακός τεχνικός.

Αν το κάνουμε αυτό, θα βρούμε μονάχα έναν Ισπανό προπονητή σε ΟΛΗ την ιστορία της Τσέλσι!

Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά πρέπει να σκεφτούμε πως μιλάμε για έναν άνθρωπο που εργάζεται -αυτή τη στιγμή- στη Stoiximan Super League!

An agreement has been completed for Xabi Alonso to become the new Chelsea manager.



Alonso, 44, visited London early last week and has accepted the opportunity, with a four-year contract now being finalised and an announcement expected imminently.



Alonso was the club’s top… pic.twitter.com/z3GOT2ic9g — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 16, 2026

Ποιος είναι αυτός; Ο Ράφα Μπενίτεθ! Τον Νοέμβρη του 2012 η Τσέλσι αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» της στον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Ντι Ματέο.

O Ισπανός τεχνικός στη μοναδική σεζόν του στους Λονδρέζους μπόρεσε να κατακτήσει το Europa League.

Ωστόσο, η συνεργασία των δύο πλευρών δεν συνεχίστηκε, με τον Τσάμπι Αλόνσο να είναι έτοιμος να γίνει ο δεύτερος Ισπανός προπονητής της Τσέλσι, μετά τον Ράφα Μπενίτεθ!

Xabi Alonso has agreed a four-year deal to become the next permanent Chelsea head coach 🔵🤝 pic.twitter.com/N22c8ZsoZh — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 16, 2026

