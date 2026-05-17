Ο Μοχάμεντ Σαλάχ με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης άσκησε κριτική, για όσα παρουσιάζει η Λίβερπουλ το τελευταίο διάστημα.

Με μια εντυπωσιακή εντός έδρας επικράτηση με 4-2 επί της Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική της Premier League, η Άστον Βίλα πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο, αφήνοντας την ομάδα του Άρνε Σλοτ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά την έξοδό της στο Champions League.

Η αμυντική δυσλειτουργία των «reds» επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά, αφού με τα φετινά 51 γκολ παθητικό κατέγραψαν τη χειρότερη σχετική επίδοση του συλλόγου από τη μακρινή σεζόν 1914/15.

Η νέα αυτή προβληματική εμφάνιση προκάλεσε την αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος μέσω ανάρτησής στα social media άφησε σαφείς αιχμές κατά του προπονητή του για την αγωνιστική φιλοσοφία και το στήσιμο της ομάδας τη φετινή περίοδο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επιστρέψει η Λίβερπουλ στο… heavy metal ποδόσφαιρο που παρουσίαζε τα προηγούμενα χρόνια.

I have witnessed this club go from doubters to believers, and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that.



Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and… pic.twitter.com/xsnD14QLTQ — Mohamed Salah (@MoSalah) May 16, 2026

Αναλυτικά, όσα έγραψε ο Σαλάχ στον προσωπικό του λογαριασμό στο X:

«Έχω δει αυτόν τον σύλλογο να περνά από την αμφισβήτηση στην πίστη και από την πίστη στην κορυφή. Χρειάστηκε πολλή δουλειά και εγώ έδινα πάντα τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει εκεί.

Το να καταρρέουμε και να γνωρίζουμε ακόμη μία ήττα αυτή τη σεζόν ήταν πολύ οδυνηρό και σίγουρα δεν είναι αυτό που αξίζουν οι φίλαθλοί μας. Θέλω να δω τη Λίβερπουλ να επιστρέφει στο επιθετικό “heavy metal” ποδόσφαιρο που έκανε τους αντιπάλους να τη φοβούνται και να ξαναγίνει μια ομάδα που κατακτά τίτλους.

Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που ξέρω να παίζω και αυτή είναι η ταυτότητα που πρέπει να επανέλθει και να διατηρηθεί οριστικά. Δεν μπορεί να είναι θέμα διαπραγμάτευσης και όποιος έρχεται σε αυτόν τον σύλλογο πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτό.

Το να κερδίζεις απλώς κάποια παιχνίδια εδώ κι εκεί δεν είναι αυτό που πρέπει να πρεσβεύει η Λίβερπουλ. Όλες οι ομάδες κερδίζουν αγώνες.

Η Λίβερπουλ θα σημαίνει πάντα πολλά για μένα και την οικογένειά μου. Θέλω να τη βλέπω να πετυχαίνει, ακόμη και πολύ μετά τη δική μου αποχώρηση. Όπως έλεγα πάντα, η πρόκριση στο επόμενο Champions League είναι το απολύτως ελάχιστο και θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμβεί αυτό».