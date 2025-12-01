Κάθε ενέργεια του Στέφανου Τζίμα δίνει «χαμόγελα» στην Μπράιτον, με τον Έλληνα επιθετικό να «γράφει» τρομερά νούμερα, παρά το μικρό χρόνο συμμετοχής.

Αυτά που ζει ο Στέφανος Τζίμας τον τελευταίο καιρό δεν έχουν… προηγούμενο!

Από τον περασμένο Γενάρη «έκλεισε» η μεταγραφή του στην Μπράιτον και έκτοτε πραγματοποιεί το δικό του «όνειρο».

Ο πρώτος «κρότος» έγινε στο Carabao Cup, όταν και μέσα σε ελάχιστα λεπτά στο ντεμπούτο του σκόραρε δύο γκολ, ενώ είχε και μία ασίστ.

Το πρώτο του «σερβίρισμα» στην Premier League δεν άργησε να έρθει, αλλά μέχρι και πριν λίγες ώρες κάτι του «έλειπε».

Τι ήταν αυτό; Το να πετύχει το πρώτο του τέρμα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, πλέον «τσέκαρε» και αυτό το κουτάκι, στη 13η αγωνιστική απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (30/11, 0-2)!

Η Μπράιτον «χαμογελάει» κάθε 57 λεπτά με τον Τζίμα

Στο 88ο λεπτό, ο Έλληνας επιθετικός εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο λάθος των Μουράτο και Ματς Σελς και με ένα απλό τσίμπημα της μπάλας σκόραρε για πρώτη φορά στην Premier League!

Αυτή ήταν και η πέμπτη φορά, που ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ συμμετέχει σε ένα τέρμα της ομάδας του μέσα στη σεζόν.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό; Το πόσο χρόνο χρειάζεται για να φέρει «χαμόγελα» στην ομάδα του!

Remember the name, Stefanos Tzimas. 🇬🇷💫 pic.twitter.com/JXapr9DWHh — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 30, 2025

Κι αυτό, γιατί κάθε 57 λεπτά συμμετοχής έχει ένα γκολ ή μία ασίστ στα -μέχρι στιγμής- «πεπραγμένα» του.

Προφανώς και μιλάμε για επιδόσεις που δεν περνούν απαρατήρητες για την Μπράιτον. Άλλωστε, δαπανήθηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να αποκτηθεί, καθώς οι «γλάροι» έβγαλαν από τα ταμεία τους 26.500.000 ευρώ.

Άρα, εύκολα καταλαβαίνεις πως κάθε ασίστ ή κάθε γκολ του Στέφανου Τζίμα φέρνουν πολλά «χαμόγελα» στην ομάδα του, που «υπολογίζει» πολλά σε αυτόν.