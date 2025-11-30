Η Μπράιτον πλέον διαθέτει δύο Έλληνες παίκτες με γκολ στην Premier League! Ο Μπάμπης Κωστούλας πριν από λίγες εβδομάδες είχε ζήσει το «πώς» είναι να σκοράρεις στο -ίσως- κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.
Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα έχει και… παρέα. Ο Στέφανος Τζίμας μπορεί να είχε δύο τέρματα στο Carabao Cup, αλλά κάτι του «έλειπε».
Απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (30/11, 0-2), βίωσε μια ανεπανάληπτη στιγμή βλέποντας το όνομά του για πρώτη φορά στον πίνακα των σκόρερ στην Premier League!
Oι «γλάροι» ταξίδεψαν στο «City Ground», για μία πολύ δύσκολη «αποστολή», για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ να είναι 1-0 υπέρ της Μπράιτον, η άμυνα των γηπεδούχων τα έκανε… μαντάρα. O Ματς Σελς και ο Μουράτο μπερδεύτηκαν και έδωσαν την ευκαιρία στον 19χρονο επιθετικό να σκοράρει!
Εκείνος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με ένα «τσίμπημα» της μπάλας έκανε το 0-2 για την ομάδα του!
Όλοι οι συμπαίκτες του χάρηκαν με τη στιγμή αυτή και ζήτησαν από τους φίλους της Μπράιτον να τον αποθεώσουν! Όπως σε κάθε αγώνα, υπήρξαν πολλά χειροκροτήματα μεταξύ οπαδών και παικτών.
Ωστόσο, ο Στέφανος Τζίμας ήταν στο προσκήνιο, καθώς οι συμπαίκτες του τον παρακίνησαν να απολαύσει περισσότερο αυτή την ξεχωριστή στιγμή!
Ένα γκολ που δύσκολα θα ξεχάσει και ίσως είναι το ξεκίνημα για κάτι πάρα πολύ μεγάλο…