Ο Στέφανος Τζίμας βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά στην Premier League και οι συμπαίκτες του «απαίτησαν» την αποθέωση από τους φίλους της Μπράιτον!

Η Μπράιτον πλέον διαθέτει δύο Έλληνες παίκτες με γκολ στην Premier League! Ο Μπάμπης Κωστούλας πριν από λίγες εβδομάδες είχε ζήσει το «πώς» είναι να σκοράρεις στο -ίσως- κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.

Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα έχει και… παρέα. Ο Στέφανος Τζίμας μπορεί να είχε δύο τέρματα στο Carabao Cup, αλλά κάτι του «έλειπε».

Απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (30/11, 0-2), βίωσε μια ανεπανάληπτη στιγμή βλέποντας το όνομά του για πρώτη φορά στον πίνακα των σκόρερ στην Premier League!

Oι «γλάροι» ταξίδεψαν στο «City Ground», για μία πολύ δύσκολη «αποστολή», για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ να είναι 1-0 υπέρ της Μπράιτον, η άμυνα των γηπεδούχων τα έκανε… μαντάρα. O Ματς Σελς και ο Μουράτο μπερδεύτηκαν και έδωσαν την ευκαιρία στον 19χρονο επιθετικό να σκοράρει!

Εκείνος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με ένα «τσίμπημα» της μπάλας έκανε το 0-2 για την ομάδα του!

Stefanos Tzimas 88'



Premier League | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham 0-2 Brightonpic.twitter.com/x5tjVNLMpQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2025

Όλοι οι συμπαίκτες του χάρηκαν με τη στιγμή αυτή και ζήτησαν από τους φίλους της Μπράιτον να τον αποθεώσουν! Όπως σε κάθε αγώνα, υπήρξαν πολλά χειροκροτήματα μεταξύ οπαδών και παικτών.

Ωστόσο, ο Στέφανος Τζίμας ήταν στο προσκήνιο, καθώς οι συμπαίκτες του τον παρακίνησαν να απολαύσει περισσότερο αυτή την ξεχωριστή στιγμή!

Ένα γκολ που δύσκολα θα ξεχάσει και ίσως είναι το ξεκίνημα για κάτι πάρα πολύ μεγάλο…

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την αποθέωση στον Στέφανο Τζίμα: