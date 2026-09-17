Μία «μυθική» ανατροπή για την Μπράιτον που «σόκαρε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16/09, 2-3) και την «πέταξε» εκτός Carabao Cup.
Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές ήταν και ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο Έλληνας επιθετικός, όχι μόνο «έδειξε» τον δρόμο για την ομάδα του, αλλά είχε και ασίστ.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κινήθηκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και με πλασέ έκανε το 2-1, ενώ «σέρβιρε» και στο τέρμα της ανατροπής!
Σε μία ακόμα εκπληκτική εμφάνιση που πρόσθεσε στο «παλμαρέ» του και σιγά-σιγά μία ατάκα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ αρχίζει να παίρνει… σάρκα και οστά.
Η ατάκα του Χιούρτζελερ που παίρνει… σάρκα και οστά
«Γνωρίζουμε ότι έχει απίστευτες δυνατότητες. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι αρκετά νέος, οπότε προσπαθούμε να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται και μακροπρόθεσμα θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς». Αυτά ήταν μερικά λόγια του Γερμανού τεχνικού τον περασμένο Απρίλη, μετά από ένα ματς με την Τότεναμ.
Ήταν μία περίοδος που ο Μπάμπης Κωστούλας δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, καθώς είχε ρόλο ως αλλαγή.
Όμως, πλέον βλέπουμε μία τελείως διαφορετική εξέλιξη. Ο Έλληνας επιθετικός έχει «μαζέψει» ήδη 474 λεπτά συμμετοχής, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 560’.
Μάλιστα, ήδη έχει πάρει φανέλα βασικού περισσότερες φορές, αφού έχει ξεκινήσει σε πέντε ματς, ενώ πέρυσι είχε περιοριστεί στα τέσσερα!
Και το πιο εντυπωσιακό; Τα αποτελέσματα ήδη έχουν φανεί.
Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποιεί μία πολύ καλή σεζόν, έχοντας σκοράρει σε όποια διοργάνωση έχει παίξει.
Αυτή τη στιγμή, μετράει τρία γκολ και δύο ασίστ, με τα τέρματά του να είναι ένα σε προκριματικά Conference League, Carabao Cup και Premier League!
Και τα λόγια του Φαμπιάν Χιούρτζελερ να βγαίνουν «αληθινά», μόλις λίγους μήνες μετά.