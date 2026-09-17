«Μακροπρόθεσμα θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς». Μία ατάκα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ για τον Μπάμπη Κωστούλα που αρχίζει να παίρνει… σάρκα και οστά!

Μία «μυθική» ανατροπή για την Μπράιτον που «σόκαρε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16/09, 2-3) και την «πέταξε» εκτός Carabao Cup.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές ήταν και ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο Έλληνας επιθετικός, όχι μόνο «έδειξε» τον δρόμο για την ομάδα του, αλλά είχε και ασίστ.

For the first time in 50 years, Manchester United have lost a game at Old Trafford having led by two goals.



Michael Carrick's side raced into a 2-0 lead against Brighton, with Shea Lacey & Mason Mount scoring inside the opening 10 minutes.



But goals from Charalampos Kostoulas,… pic.twitter.com/JAPEKfw7gV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 16, 2026

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κινήθηκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και με πλασέ έκανε το 2-1, ενώ «σέρβιρε» και στο τέρμα της ανατροπής!

Σε μία ακόμα εκπληκτική εμφάνιση που πρόσθεσε στο «παλμαρέ» του και σιγά-σιγά μία ατάκα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ αρχίζει να παίρνει… σάρκα και οστά.

Kostoulas on target again 🔥

Potential is written all over this kid pic.twitter.com/QiWU8E6Bk8 https://t.co/CPYf2tpAxb — Dlanor_Jay (@dlanor_jay) September 16, 2026

Η ατάκα του Χιούρτζελερ που παίρνει… σάρκα και οστά

«Γνωρίζουμε ότι έχει απίστευτες δυνατότητες. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι αρκετά νέος, οπότε προσπαθούμε να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται και μακροπρόθεσμα θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς». Αυτά ήταν μερικά λόγια του Γερμανού τεχνικού τον περασμένο Απρίλη, μετά από ένα ματς με την Τότεναμ.

Ήταν μία περίοδος που ο Μπάμπης Κωστούλας δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, καθώς είχε ρόλο ως αλλαγή.

O προπονητής της Μπράιτον «έδειξε» πόσο πιστεύει στον Κωστούλα, μέσα από μία ατάκα! Μπορεί ο Μπάμπης Κωστούλας τον τελευταίο καιρό να μην έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ «έδειξε» πόσο τον εμπιστεύεται!

Όμως, πλέον βλέπουμε μία τελείως διαφορετική εξέλιξη. Ο Έλληνας επιθετικός έχει «μαζέψει» ήδη 474 λεπτά συμμετοχής, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 560’.

Μάλιστα, ήδη έχει πάρει φανέλα βασικού περισσότερες φορές, αφού έχει ξεκινήσει σε πέντε ματς, ενώ πέρυσι είχε περιοριστεί στα τέσσερα!

Και το πιο εντυπωσιακό; Τα αποτελέσματα ήδη έχουν φανεί.

Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποιεί μία πολύ καλή σεζόν, έχοντας σκοράρει σε όποια διοργάνωση έχει παίξει.

Αυτή τη στιγμή, μετράει τρία γκολ και δύο ασίστ, με τα τέρματά του να είναι ένα σε προκριματικά Conference League, Carabao Cup και Premier League!

Και τα λόγια του Φαμπιάν Χιούρτζελερ να βγαίνουν «αληθινά», μόλις λίγους μήνες μετά.