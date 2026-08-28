Ο Μπάμπης Κωστούλας «έλαμψε» και ο προπονητής του, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, δεν έμεινε καθόλου έκπληκτος, από αυτό το γεγονός!

Η πρόκριση της Μπράιτον στη League Phase του Conference League είχε την «αστερόσκονη» του Μπάμπη Κωστούλα!

Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός απέναντι στην Τρόμσο (27/08, 4-0) και ήταν καθοριστικός για την ομάδα του.

Η πρώτη αναμέτρηση είχε λήξει χωρίς σκορ, αλλά στη ρεβάνς της Αγγλίας οι «γλάροι» δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης.

Safely into the UEFA Conference League! 🙌 pic.twitter.com/JFGOGzR5Gf — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) August 27, 2026

Ο πρώτος παίκτης που «μίλησε» ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, που με ένα πολύ δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για να κάνει το 1-0.

Όμως, δεν έμεινε εκεί, αφού είχε συμμετοχή και στο τρίτο τέρμα της ομάδας του. Πιο συγκεκριμένα, στο 38ο λεπτό, μετά από μία μεταβίβαση, η μπάλα βρήκε επάνω του και από την κόντρα επωφελήθηκε ο Ματς Βίφερ που έκανε το 3-0!

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ μίλησε για τον Έλληνα επιθετικό, με τα καλύτερα λόγια.

Easy as that 🔵



Brighton qualify for league phase of Conference League after thrashing Tromso 4-0 🤩 pic.twitter.com/Lmr1YbXapt — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 27, 2026

Μάλιστα, φάνηκε πως δεν του έκανε καθόλου έκπληξη το γεγονός, πως ήταν τόσο επιδραστικός με γκολ και ασίστ.

Για την ακρίβεια, τόνισε πως ο Μπάμπης Κωστούλας έχει τη δυνατότητα να σκοράρει με μεγάλη ευκολία.

Γι’ αυτό και δεν θα… κριθεί εκεί, το πόσο χρόνο συμμετοχής θα έχει μέσα στη σεζόν.

Brighton cruise into the Conference League ✅ pic.twitter.com/F9YEigm1md — Match of the Day (@BBCMOTD) August 27, 2026

Ο Γερμανός τεχνικός εξήγησε πως ο νεαρός επιθετικός, αν θέλει να έχει περισσότερα λεπτά στο γήπεδο, θα πρέπει να «δουλεύει» χωρίς την μπάλα.

Σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού, που έχει κάνει σημαντικά βήματα εξέλιξης, και ο προπονητής του έμεινε πολύ ευχαριστημένος.

Αναλυτικά, τι είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ για τον Μπάμπη Κωστούλα:

«Σίγουρα είναι πάντα στη σκέψη μου. Είναι ένας δεινός σκόρερ. Θέλει να σκοράρει και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης κρίσιμο σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Καταλαβαίνει επίσης τώρα όλο και περισσότερο πόσο σημαντικό είναι να δουλεύει κόντρα στην μπάλα και έτσι θα τον κρίνω όταν θα είναι στο γήπεδο. Πάντα θα τον κρίνω για το πώς αντιδρά όταν χάνουμε την μπάλα, πώς είναι η γλώσσα του σώματός του, πόσο σκληρά δουλεύει εναντίον της μπάλας.

Νομίζω ότι έκανε μια πραγματικά θετική πρόοδο, μια καλή εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Στην κατοχή της μπάλας, θα έχει πάντα την ποιότητα να σκοράρει από το πουθενά».