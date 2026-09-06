Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει «τρελάνει» τους πάντες στην Premier League και το όνομά του ήδη βρίσκεται σε σπουδαίες κορυφές!

O Κωνσταντής Τζολάκης με το… καλησπέρα έχει κάνει γνωστό το όνομά του σε όλη την Premier League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει προσαρμοστεί απευθείας στα νέα δεδομένα και οι εμφανίσεις του είναι καταπληκτικές, με τη φανέλα της Χαλ.

Ο Τζολάκης κατάφερε ό,τι κανείς άλλος Έλληνας τερματοφύλακας στην εκκίνησή του στην Premier League! Νέα «μαγική» εμφάνιση από τον Κωνσταντή Τζολάκη που στο Κόβεντρι – Χαλ (29/08, 0-1) κατάφερε κάτι μοναδικό, για τους Έλληνες τερματοφύλακες στην Premier League!

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, που οι «τίγρεις» είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και παραμένουν αήττητες! Κι όμως, αφού -μέχρι στιγμής- έχουν κερδίσει τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/08, 2-0) και Κόβεντρι (29/08, 1-0), ενώ έμειναν στο 0-0 με την Άστον Βίλα (05/09).

Πρωταγωνιστής και MVP σε όλες τις αναμετρήσεις είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, που έχει κατεβάσει «ρολά»! Και πλέον, το όνομά του είναι δίπλα στου Νταβίντ Ράγια, αφού οι δύο τους έχουν πετύχει κάτι ξεχωριστό.

Ο Τζολάκης «ανάγκασε» τον Κάρικ να ζήσει κάτι για πρώτη φορά στη Γιουνάιτεντ! Ο «Κέρβερος» Κωνσταντής Τζολάκης «κατέβασε» ρολά στο Χαλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (23/08, 2-0), σε μία ήττα που δεν είχε… ξαναδεί ο Μάικλ Κάρικ!

Τζολάκης και Ράγια στην «ίδια πρόταση»

Η Χαλ και η Άρσεναλ είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν κρατήσει το… μηδέν σε όλα τους τα παιχνίδια στην Premier League.

Όμως, με μία μεγάλη διαφορά. Οι «κανονιέρηδες» έχουν ένα ματς λιγότερο, αφού παίζουν σε λίγο με την Τσέλσι (06/09, 18:30).

Οποιαδήποτε άλλο κλαμπ και να δούμε θα έχει μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του -τουλάχιστον- από μία φορά.

Konstantinos Tzolakis is still yet to concede a Premier League goal for Hull City. 🧱 pic.twitter.com/7gpqS5NWCh — Squawka (@Squawka) September 5, 2026

Το ίδιο ισχύει και με όλους τους τερματοφύλακες που έχουν παίξει στο πρωτάθλημα. Οι μοναδικές «εξαιρέσεις» είναι ο Νταβίντ Ράγια και ο Κωνσταντής Τζολάκης!

Μάλιστα, ο Έλληνας γκολκίπερ είναι και αυτός που έχει «σβήσει» τα περισσότερα xGoals (2.00), που δημιούργησαν οι αντιπάλοι του.

Konstantinos Tzolakis has been an absolute wall for newly promoted Hull City 🧱🔥



The 23-year-old goalkeeper has yet to concede a goal this season after keeping clean sheets against Manchester United, Aston Villa and Coventry City 😳🧤 pic.twitter.com/UgCGEeJfaf — OneFootball (@OneFootball) September 5, 2026

Σε μία εκκίνηση-όνειρο, για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, που μοιάζει να έχει προσαρμοστεί για τα καλά στην Premier League.

Έτσι και αλλιώς, μόνο εύκολο δεν είναι να μπαίνεις στην «ίδια πρόταση», με τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ.