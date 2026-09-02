Premier League, made in… Greece. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν αναγκάσει το μεγαλύτερο πρωτάθλημα στο κόσμο να κάνει κάτι για πρώτη φορά στη «ζωή» του!

Ακόμα ένα ελληνόπουλο στην Premier League. Ο Χρήστος Μουζακίτης «άνοιξε» τα φτερά του, με τη Χαλ να εξασφαλίζει την υπογραφή του.

Οι «τίγρεις» λίγες ώρες, πριν το deadline των μεταγραφών μπόρεσαν να βρουν τη «χρυσή τομή» με τον Ολυμπιακό, ώστε να έχουμε και το deal.

Σε μία συμφωνία που έφτασε τα 15.000.000 ευρώ, με τους Πειραιώτες να κρατούν και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.

Can't wait to see you soon, Christos 🙌 pic.twitter.com/MzGIIi8DEJ — Hull City (@HullCity) September 1, 2026

Πλέον, τις επόμενες ώρες ο 19χρονος μέσος θα είναι σε ένα πρωτάθλημα, που αρκετοί Έλληνες παίκτες έχουν κάνει το βήμα.

Κι όχι μόνο αυτό, αφού ποτέ ξανά η Premier League δεν είχε μία τόσο μεγάλη «παροικία» από τη χώρα μας!

Premier League, made in… Greece

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγινε ο έκτος ποδοσφαιριστής από τα μέρη μας, που θα παίζει τη φετινή σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Χρήστος Τζόλης, Κώστας Τσιμίκας, Μπάμπης Κωστούλας, Στέφανος Τζίμας και Κωνσταντής Τζολάκης είναι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο «Νησί».

Σε έναν αριθμό-ρεκόρ για την Ελλάδα στην Premier League! Κι όμως, αφού -μέχρι πρότινος- είχαμε «ισοπαλία» με τη σεζόν 2019-20.

Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί, από την κατάκτηση του UEFA Youth League μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης ομάδας. Μεγάλωσες ποδοσφαιρικά μέσα από την Ακαδημία μας, φόρεσες την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψες τη δική σου ιστορία με τον… pic.twitter.com/whg1DmvFEX — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Τότε, οι Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Χοσέ Χολέμπας, Σωκράτης Παπασταθόπουλος και ο Τζορτζ Μπάλντοκ «κοσμούσαν» τα αγγλικά γήπεδα.

Τελικά, πλέον εκείνη η αγωνιστική χρονιά ανήκει στο «χρονοντούλαπο των αναμνήσεων», αφού δεν είναι σε καμία κορυφή.

Οι Έλληνες έκαναν ακόμα ένα μεγάλο «μπαμ» και τελικά η φετινή σεζόν έγινε και σημείο-αναφοράς, σε μία Premier League που από το… πουθενά γέμισε με ποδοσφαιριστές από τη χώρα μας.

Και όχι άδικα, καθώς όσα έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό είναι άξια αναφοράς…