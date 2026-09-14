Το ντέρμπι του Μάντσεστερ έληξε με τη Σίτι να κερδίζει με 1-0 (13/09) και να υπάρχει μεγάλη «κουβέντα», γύρω από το γκολ των «πολιτών».

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ για την 4η αγωνιστική της Premier League βάφτηκε «γαλάζιο». Η Σίτι επικράτησε στο Old Trafford της Γιουνάιτεντ (13/09, 0-1), έπειτα από γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ωστόσο, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν πολλά παράπονα από την αναμέτρηση. Ο λόγος; Θεωρούν πως λανθασμένα μέτρησε το τέρμα των φιλοξενούμενων.

La Premier League emitió un comunicado disculpándose con el Manchester United, por el error grave del árbitro y el VAR, en el gol del Manchester City que era fuera de lugar. “Fue un error de juicio”

60’ gol de Haaland para el 1-0 pero Enzo Fernández, que estaba adelantado, va a… pic.twitter.com/hSQWspZlwk — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 14, 2026

Η αλήθεια είναι πως από μία πρώτη ματιά φαινόταν ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν εκτεθειμένος, όμως, μετά από τη χρήση της τεχνολογίας αποδείχθηκε πως ήταν καλυπτόμενος.

Παρ’ όλα αυτά, το ίδιο δεν ισχύει και για τον Έντσο Φερνάντες. Ο Αργεντινός μέσος ήταν φανερά πιο μπροστά από τους αμυντικούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπορεί να μην ακούμπησε στην μπάλα, αλλά έκανε κίνηση προς αυτήν και οι άνθρωποι των γηπεδούχων «φώναζαν».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Pro Ref παραδέχτηκε πως έχει γίνει λάθος στη φάση. Όχι λόγω του Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά εξαιτίας του Έντσο Φερνάντες.

Ο VAR θεώρησε πως ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε επιρροή στη φάση. Γι’ αυτό και δεν κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τι έγινε.

Γεγονός, που όπως αναφέρει η επίσημη τοποθέτηση ήταν λάθος και θα έπρεπε να γίνει on field review και να μην μετρήσει το γκολ.

MANCHESTER IS BLUE 🔵



Down to 10 men since the 23rd minute, Man City find the winner through Erling Haaland and take all three points at Old Trafford 🔥 pic.twitter.com/eUd7Ic2dOF — ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2026

Αναλυτικά, τι αναφέρει η Pro Ref:

«Μετά το περιστατικό στο 60ό λεπτό της κυριακάτικης αναμέτρησης της Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μάντσεστερ Σίτι στο Old Trafford, μπορούμε να δώσουμε διευκρινίσεις σχετικά με το γκολ που κατακυρώθηκε στον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο ήταν ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ — αυτό ελέγχθηκε από το VAR και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κανονική θέση.

Στην ίδια επίθεση, διαπιστώθηκε ότι ο Έντσο Φερνάντες δεν έπαιξε την μπάλα και, επομένως, το αν υπάρχει παράβαση οφσάιντ είναι θέμα κρίσης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, το VAR δεν αναγνώρισε την πιθανή επίδραση της θέσης του και θα έπρεπε να είχε συστήσει επανεξέταση της φάσης από τον διαιτητή μέσω της οθόνης.

Έχουμε επικοινωνήσει απόψε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να αναγνωρίσουμε αυτό που θεωρούμε ότι ήταν ένα σφάλμα κρίσης. Θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του περιστατικού».