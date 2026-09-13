Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ξεκινήσει… ορεξάτος τη φετινή σεζόν. Απέναντι στην Κόβεντρι (13/09, 0-5) πήρε και πάλι φανέλα βασικού και εντυπωσίασε τους πάντες με την εμφάνισή του.
Το τελικό σκορ δείχνει από μόνο του την υπεροχή που είχε η Μπράιτον καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο, όλα ξεκίνησαν από μία «τρελή» έμπνευση του Έλληνα επιθετικού, που μέσα σε όλα είχε μία «χορταστική» εμφάνιση.
Και το καλύτερο; Χρειάστηκε ελάχιστες επαφές με την μπάλα, για να καταφέρει να ξεχωρίσει!
Η «οικονομική» εμφάνιση του Μπάμπη Κωστούλα
Αρχικά, ο Μπάμπης Κωστούλας τελείωσε την αναμέτρηση έχοντας συνολική βαθμολογία 7.8 στο Sofascore.
Ποια ήταν τα «πεπραγμένα» του ξεχωριστά, ανά κατηγορία; Αρχικά, είχε 5/11 επιτυχημένες μεταβιβάσεις (55%).
Από εκεί και πέρα, είχε 1/1 ντρίμπλα, κέρδισε τρία φάουλ, αλλά και ένα πέναλτι για την ομάδα του. Πολύ βοηθητικός ήταν και στις αμυντικές του προσπάθειες.
Είχε συνολικά 5/10 κερδισμένες μονομαχίες, δύο ξεκαθαρίσεις της μπάλας, αλλά και τέσσερις επανακτήσεις της. Προφανώς, αυτό που τον έκανε να «λάμψει» ήταν το γκολ που πέτυχε.
Στο 35ο λεπτό, έπειτα από μία φανταστική ενέργεια «άδειασε» τον Ίθαν Πίνοκ και με ένα τρομερό τελείωμα έκανε το 0-1, για την ομάδα του!
Το πιο εντυπωσιακό; Η εμφάνισή του ήταν αρκετά «οικονομική», καθώς χρειάστηκε μόλις 30 επαφές! Κι όμως, τα έκανε όλα αυτά, χωρίς να ακουμπήσει πολλές φορές την μπάλα.
Σε ένα ακόμα πολύ καλό ματς που πρόσθεσε στο «βιογραφικό» του, έχοντας ξεκινήσει «ορεξάτος» τη φετινή σεζόν.