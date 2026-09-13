Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν σε εξαιρετική κατάσταση απέναντι στην Κόβεντρι (13/09, 0-5) και «χώρεσε» ένα ολόκληρο ματς, μέσα σε ΜΟΛΙΣ 30 επαφές!

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ξεκινήσει… ορεξάτος τη φετινή σεζόν. Απέναντι στην Κόβεντρι (13/09, 0-5) πήρε και πάλι φανέλα βασικού και εντυπωσίασε τους πάντες με την εμφάνισή του.

Το τελικό σκορ δείχνει από μόνο του την υπεροχή που είχε η Μπράιτον καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο, όλα ξεκίνησαν από μία «τρελή» έμπνευση του Έλληνα επιθετικού, που μέσα σε όλα είχε μία «χορταστική» εμφάνιση.

Και το καλύτερο; Χρειάστηκε ελάχιστες επαφές με την μπάλα, για να καταφέρει να ξεχωρίσει!

Charalampos Kostoulas' excellent finish is the difference at half-time 🤝 pic.twitter.com/7r3dtz5b30 — Premier League (@premierleague) September 13, 2026

Η «οικονομική» εμφάνιση του Μπάμπη Κωστούλα

Αρχικά, ο Μπάμπης Κωστούλας τελείωσε την αναμέτρηση έχοντας συνολική βαθμολογία 7.8 στο Sofascore.

Ποια ήταν τα «πεπραγμένα» του ξεχωριστά, ανά κατηγορία; Αρχικά, είχε 5/11 επιτυχημένες μεταβιβάσεις (55%).

FIVE STAR PERFORMANCE! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/7lLKC8PTp9 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 13, 2026

Από εκεί και πέρα, είχε 1/1 ντρίμπλα, κέρδισε τρία φάουλ, αλλά και ένα πέναλτι για την ομάδα του. Πολύ βοηθητικός ήταν και στις αμυντικές του προσπάθειες.

Είχε συνολικά 5/10 κερδισμένες μονομαχίες, δύο ξεκαθαρίσεις της μπάλας, αλλά και τέσσερις επανακτήσεις της. Προφανώς, αυτό που τον έκανε να «λάμψει» ήταν το γκολ που πέτυχε.

Στο 35ο λεπτό, έπειτα από μία φανταστική ενέργεια «άδειασε» τον Ίθαν Πίνοκ και με ένα τρομερό τελείωμα έκανε το 0-1, για την ομάδα του!

Το πιο εντυπωσιακό; Η εμφάνισή του ήταν αρκετά «οικονομική», καθώς χρειάστηκε μόλις 30 επαφές! Κι όμως, τα έκανε όλα αυτά, χωρίς να ακουμπήσει πολλές φορές την μπάλα.

Σε ένα ακόμα πολύ καλό ματς που πρόσθεσε στο «βιογραφικό» του, έχοντας ξεκινήσει «ορεξάτος» τη φετινή σεζόν.