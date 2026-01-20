Τι ανέφερε ο Τιερί Ανρί, μετά το εντυπωσιακό ψαλιδάκι που σκόραρε με τη φανέλα της Μπράιτον ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι το πιο «καυτό» πρόσωπο στην Premier League αυτή τη στιγμή, μετά το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» που σκόραρε με τη φανέλα της Μπράιτον και αποθεώθηκε από φιλάθλους, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Τιερί Ανρί.

Ο θρύλος της Άρσεναλ και της εθνικής Γαλλίας παραδέχτηκε πως ο νεαρός Έλληνας επιθετικός διαθέτει ένα στοιχείο απαραίτητο για να πετύχει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, κατά πολλούς.

Παράλληλα, ο Τιερί Ανρί ανέλυσε τον τρόπο που ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με έναν τόσο δύσκολο τρόπο παρά την πίεση που δέχτηκε από τους αμυντικούς της Μπόρνμουθ.

«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση στην Premier League αλλά και για να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο ο ίδιος ξέρει αν σήκωσε την μπάλα με σκοπό να εκτελέσει ψαλιδάκι, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Το επιχείρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα», ανέφερε ο Τιερί Ανρί μιλώντας στο SkySports για να συνεχίσει.

«Αν δει κανείς τη φάση, θα καταλάβει πόση πίεση δέχεται στην πλάτη από τον αμυντικό. Τον βρίσκει δυνατά τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο Κωστούλας βρίσκει την μπάλα ελαφρώς στο πλάι και την στέλνει στην απέναντι γωνία από εκείνη που περίμενε ο τερματοφύλακας»