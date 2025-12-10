Ο Ολυμπιακός, πέραν της βαθμολογικής σημασίας, έβαλε και ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του, με τη νίκη κόντρα στην Καϊράτ.

Ο Ολυμπιακός «ζεστάθηκε» στην παγωμένη Αστάνα, μένοντας στο κόλπο της πρόκρισης, για την επόμενη φάση του Champions League!

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 0-1 της Καϊράτ Αλμάτι (09/12), χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς, για να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη στη φετινή League Phase του Champions League, μετά από 6 αγωνιστικές.

Έτσι, στρέφουν» το βλέμμα τους στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, όπου χρειάζονται ακόμα δύο νίκες, για να έχουν πια πολύ μεγάλες πιθανότητες να συνεχίσουν και μετά τον Ιανουάριο.

Πάντως, πέραν της βαθμολογικής σημασίας, ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του και ένα σημαντικό ποσό, με τη νίκη που σημείωσε απέναντι στην Καϊράτ.

Για την ακρίβεια, οι «ερυθρόλευκοι» έλαβαν ως μπόνους νίκης 2.1 εκατομμύρια ευρώ! Μάλιστα, συνολικά, από την παρουσία τους στο φετινό Champions League, το ποσό που έχουν συγκεντρώσει ανέρχεται στα 31.290.000 ευρώ.

Here comes the star Ο Χρήστος Μουζακίτης, που δικαίωσε τον Τσάμπι Αλόνσο, και ο πάγος που «έλιωσε», όπως λέει και το διάσημο τραγούδι των Beatles.

Αυτό προέρχεται από τα 18.620.0000 ευρώ που πήραν από το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League, όπως και τα 9.170.000 ευρώ που προήλθαν από το Value Pillar.

Παράλληλα, έχουν κερδίσει από 700.000 ευρώ, στις δύο ισοπαλίες απέναντι σε Πάφο και PSV Αϊντχόφεν.

Φυσικά, δεν υπολογίζεται σε αυτά τα χρήματα, το μπόνους που θα πάρει ο Ολυμπιακός, ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσει στη League Phase. Αξίζει να σημειωθεί πως, ακόμα κι αν τερματίσει τελευταίος, θα λάβει 275.000 ευρώ. Αυτό το ποσό θα πολλαπλασιαστεί με βάση τη θέση που θα πάρει στο φινάλε της League Phase.