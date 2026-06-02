Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ έσπασε τα ταμεία της για να φέρει στην Ελλάδα έναν παίκτη που είχε «τιμωρήσει» δις την άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε έξι μέρες.

Με την αύρα, το στάτους αλλά και το κύρος της πρωταθλήτριας Ελλάδας «τρέχει» πλέον η ΑΕΚ τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας της, φέρνοντας στην Ελλάδα αθόρυβα τον Ολεξάνταρ Ζουμπκόφ, στον οποίο έχει προσφέρει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Η «Ένωση» που εντόπισε την επιθυμία του Ουκρανού εξτρέμ για να αποχωρήσει από την Τραπεζούντα σύμφωνα με τους γείτονες, κινήθηκε γρήγορα και τον καπάρωσε πριν προλάβουν να εμφανιστούν αρκετοί ακόμα μνηστήρες. Λογικό και επόμενο βλέποντας κανείς τις γεμάτης του σεζόν τα τελευταία χρόνια, αποσπόντας την έγκριση τόσο του ίδιου όσο και της πλευράς του.

Φυσικά η ΑΕΚ έπρεπε να βγάλει αρκετά χρήματα από τα ταμεία της για να κάνει τον Ζουμπκόφ την πιο ακριβή μεταγραφή επί εποχής Ηλιόπουλου, μιας και… τρώγωντας έρχεται η όρεξη.

Όλα αυτά για έναν άνθρωπο που έρχεται στα μέρη μας μετά από μία εκ των πιο δημιουργικών σεζόν του, μερικά χρόνια αφότου ακούστηκε έντονα στην Ευρώπη. Και πως το έκανε αυτό; «Πληγώνοντας» δις την άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε έξι μέρες.

Ο Ζουμπκόφ που αγωνιζόταν τότε στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία μέτρησε 22 ασίστ και 20 γκολ σε 107 συμμετοχές, άνοιξε λογαριασμόσ την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση (Champions League) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Οκτώβρη του 2022.

Ο διεθνής Ουκρανός που εκτοξεύτηκε στην ομάδα που τον έβγαλε (Σχτάρ Ντόνετσκ) αφού όμως απέκτησε αυτοπεποίθηση μέσω της Φερεντσβάρος, σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του στις αναμετρήσεις με τη Ρεάλ (2-1 στη Μαδρίτη, 1-1 στην Πολωνία), με εκείνο μάλιστα στην Ισπανία που προηγήθηκε, να κερδίζει το χειροκρότημα λόγω της ομορφιάς στην εκτέλεση.

Ο Ζουμπκόφ έμεινε στον αέρα και με πανέμορφο γυριστό υψηλής τεχνικής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν, ενώ οι Μαδριλένοι προηγούνταν με 2-0.

Κάπως έτσι έβγαλε αληθινό και το… όνειρο συμπαίκτη του, όπως ο ίδιος δήλωσε μετά τον αγώνα σε μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές της καριέρας του νέου παίκτη της ΑΕΚ.

«Για να πω την αλήθεια, ο Λασίνα Τραόρε (CF από τη Μπουρκίνα Φάσο) ήρθε σε μένα κατά τη διάρκεια του φαγητού και μου είπε ότι είχε ένα όνειρο ότι θα σκόραρα σήμερα. Αστειευτήκαμε λίγο, αλλά έγινε πραγματικότητα. Σίγουρα, είναι υπέροχο να σκοράρεις σε ένα τέτοιο γήπεδο εναντίον μιας ομάδας όπως η Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ήταν δύο φορές καλύτερα αν είχαμε πάρει βαθμούς», είχε πει χαρακτηριστικά ο Ζουμπκόφ όταν ρωτήθηκε για το υπέροχο εκείνο γκολ του.