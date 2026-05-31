Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το back-to-back με την κατάκτηση του Champions League και γέμισε με «χρυσάφι» τα ταμεία της!

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν!

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε «ανέβηκε» στην κορυφή του Champions League, χάρη στη διαδικασία των πέναλτι, αφού ο τελικός με την Άρσεναλ (30/05, 1-1, 4-3 πεν.) δεν είχε νικητή στα 120 λεπτά.

Στη ψυχοφθόρα διαδικασία οι Παριζιάνοι ήταν πιο ψύχραιμοι και το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια τους για το back-to-back.

Μαζί με τα πανηγύρια υπάρχουν και άλλοι λόγοι, για να υπάρχουν «χαμόγελα» στην πλευρά της Παρί Σεν Ζερμέν.

Έναν από αυτούς θα τον βρει κανείς στα χρήματα που θα «μπουν» στον λογαριασμό της, μετά την κατάκτηση του Champions League!

Οι Γάλλοι κατάφεραν, για δεύτερη σερί σεζόν να είναι και το κλαμπ με τα περισσότερα έσοδα στην Ευρώπη. Kαι τα νούμερα να «ζαλίζουν»!

H Παρί Σεν Ζερμέν μαζί με το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» θα πάρει και περίπου 146.500.000 ευρώ στα ταμεία της!

Τι σημαίνει αυτό; Οι Παριζιάνοι όχι μόνο δεν πλήρωσαν για τις μεταγραφές της, αλλά «έβαλαν» και χρήματα.

Κι όμως, αφού το περασμένο καλοκαίρι και Γενάρη απέκτησε τους Ίλια Ζαμπάρνι, Λούκας Σεβαλιέρ και Ντρο Φερνάντες.

Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές τούς «στοίχισαν» περίπου 100.000.000 ευρώ ή για να είμαστε πιο ακριβείς 111.200.000 ευρώ.

Με λίγα λόγια, η Παρί Σεν Ζερμέν όχι μόνο «έσβησε» τα χρήματα που έδωσε για μεταγραφές, αλλά έβαλε στα ταμεία της και περίπου 35.000.000 ευρώ παραπάνω από όσα ξόδεψε.

Κι όλα αυτά, χάρη στη φανταστική της πορεία στο Champions League.