Αήττητη και χωρίς τρόπαιο; Κι όμως, η Άρσεναλ δεν έχασε ούτε ένα ματς στο Champions League, αλλά είδε την Παρί Σεν Ζερμέν να πανηγυρίζει στο φινάλε!

Αυτό ήταν! Ακόμα μία σεζόν στο Champions League έφτασε στο τέλος της. Η Παρί Σεν Ζερμέν, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν κατέκτησε ΞΑΝΑ το τρόπαιο!

Στη «μονομαχία» με την Άρσεναλ (30/05, 1-1, 4-3 πεν.) τα πρώτα 120 λεπτά έληξαν χωρίς νικητή.

Γι’ αυτό και όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Όλα ήταν στην απόλυτη «ισορροπία», μέχρι που ήρθε η τελευταία «κανονιά» και για τις δύο ομάδες.

Ο Μπεράλντο ήταν εύστοχος για την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ο Γκάμπριελ καλούταν να δώσει συνέχεια στην αγωνία.

Ωστόσο, η εκτέλεση του Βραζιλιάνου αμυντικού ήταν πολύ δυνατή και κατέληξε άουτ. Και το πάρτι για τους Γάλλους είχε ξεκινήσει.

Παράλληλα, η Άρσεναλ είδε τον τίτλο του Champions League να «φεύγει» με έναν πάρα πολύ «παράδοξο» τρόπο.

Οι «κανονιέρηδες» καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν η πιο «σταθερή» ομάδα της διοργάνωσης, αφού ήταν «αλάνθαστoι».

Στη League Phase έκαναν «πάρτι», αφού ήταν η μοναδική ομάδα που κέρδισε και τις οκτώ αναμετρήσεις κάνοντας το «απόλυτο»!

Το «ταξίδι» της στα νοκ-άουτ είχε κατά σειρά τις Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ατλέτικο Μαδρίτης, μέχρι που έφτασε να αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε όλο της την πορεία η Άρσεναλ δεν… γνώρισε ποτέ της τι θα «πει» η λέξη: ήττα! Κι όμως, αφού οι «κανονιέρηδες» δεν ηττήθηκαν ούτε μία φορά και πήγαν στη Βουδαπέστη με ένα απίθανο ρεκόρ 11 νικών και τριών ισοπαλιών.

Στον τελικό και πάλι έμεινε αήττητη, διευρύνοντας το απίθανο σερί της, φτάνοντας τα 15 ματς χωρίς ήττα!

Ωστόσο, ακόμα και έτσι δεν μπόρεσε να «χαμογελάσει», αφού στη διαδικασία των πέναλτι η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η «πριγκίπισσα» της Ευρώπης, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.