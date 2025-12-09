Οι πόντοι που «κυνηγά» ο Ολυμπιακός στα εναπομείναντα ματς στο Champions League, απέναντι σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ.

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό ακριβώς που ήθελε, στην παγωμένη Αστάνα.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 0-1 της Καϊράτ Αλμάτι (09/12), χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς, για να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη στη φετινή League Phase του Champions League, μετά από 6 αγωνιστικές.

Έτσι, στρέφουν» το βλέμμα τους στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, όπου χρειάζονται ακόμα δύο νίκες, για να έχουν πια πολύ μεγάλες πιθανότητες να συνεχίσουν και μετά τον Ιανουάριο.

Πλέον, ο Ολυμπιακός έφτασε στους 5 βαθμούς, έπειτα και από τις ισοπαλίες που είχε με Πάφο και PSV Αϊντχόφεν, στο Γ. Καραϊσκάκης.

Εάν κάνει το 2/2 απέναντι σε Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός), στις δύο τελευταίες στροφές, τότε θα φτάσει στους 11 βαθμούς.

Τι είχε συμβεί την περασμένη σεζόν; Η Κλαμπ Μπριζ, με 11 βαθμούς, είχε περάσει στην επόμενη φάση του Champions League, ως 24η. Βέβαια, με τους ίδιους βαθμούς είχε μείνει εκτός πρόκρισης η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Αυτό σημαίνει πως στο φινάλε, το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ίσως κριθεί στις ισοβαθμίες. Σε αυτήν την περίπτωση, το κριτήριο που μετρά είναι η διαφορά τερμάτων των ομάδων.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί κάτι. Τη φετινή σεζόν, όπως έχει εξελιχθεί η βαθμολογία και με τα αποτελέσματα που υπάρχουν, έως τώρα, φαίνεται πως για να «μπει» μία ομάδα στην 24άδα, ίσως χρειαστεί λιγότερους από 11 πόντους!

Μετά την 5η αγωνιστική, μάλιστα, το «Football Rankings» είχε αναφέρει πως και οι 10 βαθμοί θα είναι ικανοί, ώστε μία ομάδα να «μπει» στην 24άδα.

Μένει να φανεί πού θα «κάτσει» η… μπίλια στο φινάλε. Πάντως, όπως δείχνει η κατάσταση, τη δεδομένη χρονική στιγμή, με 2/2 νίκες, ο Ολυμπιακός δύσκολα θα μείνει εκτός θέσεων πρόκρισης.