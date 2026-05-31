Μία κίνηση πολύ μικρή, αλλά τεράστιας σημασίας, με τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί να «ενώνει» όλη την Παρί Σεν Ζερμέν, πριν τον τελικό του Champions League!

Η διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Άρσεναλ (30/05, 1-1, 4-3) κρίθηκε στην άστοχη εκτέλεση του Γκάμπριελ, με τους Γάλλους να πανηγυρίζουν.

Όλοι μαζί, από τους φροντιστές, μέχρι τους μεγάλους «πρωταγωνιστές», με τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί να έχει προχωρήσει σε μία «μικρή», αλλά ταυτόχρονα μεγάλη κίνηση!

Πριν τον τον μεγάλο τελικό υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα, που έκαναν λόγο για «αναταραχή» στις τάξεις της Άρσεναλ.

Ποιος ήταν ο λόγος; Αρκετοί υπάλληλοί της χρειάστηκε να καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα, ώστε να δηλώσουν «παρών» στη Βουδαπέστη.

Το συνολικό ποσό ήταν κοντά στις 850 λίρες. Ένα ποσό αρκετά μεγάλο, όταν μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.

Στην αντίπερα όχθη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Περίπου 500 υπάλληλοι της Παρί Σεν Ζερμέν ταξίδεψαν στην Ουγγαρία, χωρίς να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ!

🚨 PSG are set to collect close to €150M from their Champions League-winning campaign this season. 💰🇫🇷



🔸 TV rights: €34M.

🔸 UEFA coefficient payments: €11M.

🔸 League phase participation: €18.6M.

🔸 League phase performance bonuses: €18.7M.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 31, 2026

Ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί αποφάσισε να τους κάνει ένα μικρό «δώρο», ώστε να δουν την ομάδα τους από κοντά στον μεγάλο τελικό.

Μία κίνηση που πέρασε κάτω από τα «ραντάρ». Ωστόσο, σίγουρα κάθε μέλος της Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει να ευχαριστεί τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ, που έδωσε την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά.

Και μία κίνηση, που «ένωσε» όλη την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, πριν το μεγάλο «ραντεβού» και το back-to-back…