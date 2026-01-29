Ο Ολυμπιακός, με ένα «τρελό» ντεμαράζ, μπόρεσε να «χωθεί» στην 24άδα του Champions League, χάρη σε ένα σερί, που λίγες ομάδες έχουν δει!

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για τα Play Offs του Champions League! Οι «ερυθρόλευκοι» στις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης δεν είχαν ξεκινήσει πολύ καλά.

Μετά από πέντε ματς, είχαν στο «σακούλι» τους μονάχα δύο βαθμούς. Στην τελευταία «στροφή» είχαν μονάχα έναν στόχο.

Ποιος ήταν αυτός; Τρεις συνεχόμενες νίκες, ώστε να ελπίζουν στο όνειρο! Και έτσι έγινε.

Κέρδισε κατά σειρά την Καϊράτ Αλμάτι (09/12/2025, 0-1), την Μπάγερ Λεβερκούζεν (21/01, 2-0) στο Γ. Καραϊσκάκης, αλλά και τον Άγιαξ (28/01, 1-2) στην Ολλανδία!

Το 3/3 έγινε και η πρόκριση ήρθε, με τους Πειραιώτες να κάνουν δικιά τους τη 18η θέση και να περιμένουν την Αταλάντα ή την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα Play Offs!

Εννέα βαθμοί, στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις! Ένα σερί, που έχουμε δει μόνο από ελάχιστες ομάδες της διοργάνωσης! Και αν τις δούμε, όλες θα παρατηρήσουμε πως μιλάμε για «μεγαθήρια»!

🔴⚪✨ We believed. We fought. We qualified. On to the next round of the @ChampionsLeague! pic.twitter.com/DMCu3bxJo5 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026

Οι ομάδες, με το 3/3 στις τελευταίες αγωνιστικές

Ας ξεκινήσουμε με το μοναδικό κλαμπ, που το έχει καταφέρει και τις δύο χρονιές, που υπάρχει η League Phase.

Αυτή είναι η Άρσεναλ, που μάλιστα φέτος κατάφερε να κάνει και το «απόλυτο», χωρίς να… πετάξει ούτε έναν βαθμό.

Η «στιγμή» της πρόκρισης στο Άγιαξ-Ολυμπιακός και ο… κρυφός άσος του Μεντιλίμπαρ (video) Ο MVP του Ολυμπιακού είχε την πιο καθοριστική στιγμή στο ματς, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επεφύλασσε μία… έκπληξη στον Άγιαξ, που τον δικαίωσε στον απόλυτο βαθμό.

Μαζί της την περασμένη σεζόν ήταν και δύο ισπανικές ομάδες. Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν «αλάνθαστες» στο τέλος της League Phase, ενώ μάλιστα συναντήθηκαν και στη φάση των «16».

Τελευταίος σύλλογος, που τα κατάφερε την περασμένη αγωνιστική χρονιά ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν! Οι Γάλλοι, αν και είχαν ξεκινήσει πολύ άσχημα στα «αστέρια», όλοι θυμόμαστε ότι στο τέλος σήκωσαν το βαρύτιμο τρόπαιο!

Πηγαίνοντας στη φετινή σεζόν, θα δούμε ότι μαζί με τον Ολυμπιακό, μονάχα οι ομάδες, που τερμάτισαν στις θέσεις 1-5 έκαναν το 3/3 στο φινάλε!

Ποιες ήταν αυτές; Η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ, η Τότεναμ και η Μπαρτσελόνα! Καμία άλλη, δεν τα κατάφερε στη League Phase.

Γεγονός, που δείχνει και πόσο ανταγωνιστική είναι η διοργάνωση, αλλά και πόσο σπουδαία είναι η πρόκριση του Ολυμπιακού.