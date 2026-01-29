Ο MVP του Ολυμπιακού είχε την πιο καθοριστική στιγμή στο ματς, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επεφύλασσε μία… έκπληξη στον Άγιαξ, που τον δικαίωσε στον απόλυτο βαθμό.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία τεράστια πρόκριση για τη φάση των playoffs του Champions League, τερματίζοντας ως 18ος στη League Phase.

Ο Σαντιάγκο Έσε σίγουρα ήταν καταλυτικός, για άλλη μια φορά, ανεξαρτήτως του τέρματος το οποίο επιτυγχάνει και εν τέλει, χαρίζει την πρόκριση στους Πειραιώτες.

Ο Αργεντίνος χαφ κυριάρχησε, όμως η αλήθεια είναι πως η ηγετική παρουσία του Παναγιώτη Ρέτσου στην άμυνα αποτέλεσε ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα, για τη νίκη της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η στιγμή του MVP

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν απροσπέλαστος. Η βαθμολογία 8.1 που του δίνει το SofaScore, σίγουρα, δεν ήρθε τυχαία. Μάλιστα, τον καθιστά τον ποδοσφαιριστή με την υψηλότερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Πέρα από τα τρομερά αμυντικά στατιστικά του, από τα πόδια του ήρθε και η στιγμή που «κλείδωσε» ουσιαστικά η πρόκριση των «ερυθρόλευκων». Και δεν έχει να κάνει με την βαθιά μπαλιά, από την οποία προέρχεται το πρώτο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά περισσότερη με την καθοριστική επέμβαση πάνω στη γραμμή στο 86′, όταν και διατήρησε το προβάδισμα για την ομάδα του.

Αυτή η φάση πανηγυρίστηκε έντονα τόσο από τον ίδιο τον Ρέτσο, όσο και από τους συμπαίκτες του. Δικαιολογημένα, αφού απέτρεψε ένα βέβαιο γκολ.

Ο… κρυφός άσος του Μεντιλίμπαρ

Παρ’ όλα αυτά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως αποδείχθηκε, είχε ένα ακόμα «όπλο» στη… φαρέτρα του.

Ο Λορέντσο Σιπιόνι πέρασε ως αλλαγή στο ματς, στη θέση του Χρήστου Μουζακίτη στο 72′, και αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντικός για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος.

Όχι μόνο βοήθησε σημαντικά στο ανασταλτικό κόμματι, αλλά ταυτόχρονα, κράτησε μπάλα και έδωσε πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα στατιστικά του ήταν σχεδόν… αλάνθαστα! Για την ακρίβεια, είχε μόλις μία λανθασμένη πάσα, έχοντας ένα φοβερό 9/10, αλλά και μία ολοκληρωμένη μακρινή μεταβίβαση.