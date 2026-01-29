Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ήδη ένα ποσό-μαμούθ, μετά την πρόκριση στα playoffs του Champions League!

Ο Ολυμπιακός πήρε μία τεράστια πρόκριση για τα playoffs του Champions League, αφού με ένα αδιανόητο 3/3, στις ισάριθμες τελευταίες αγωνιστικές της League Phase, κατάφερε να τερματίσει στη 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα!

Οι Πειραιώτες έφυγαν με το μεγάλο «διπλό» από την έδρα του Άγιαξ και έτσι, θα δώσουν συνέχεια στην ευρωπαϊκή τους παρουσία.

Μετά τη νίκη στην έδρα του «Αίαντα», η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατάφερε να εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο τα εγγυημένα έσοδα που έχει από τη φετινή παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του 2.1 εκατομμύρια ευρώ, για το «τρίποντο» που πήρε στην τελευταία αγωνιστική της League Phase. Παράλληλα, εξασφάλισε και 1 εκατομμύριο, ως μπόνους για την πρόκριση.

Από εκεί και πέρα, η 18η θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη, θα αποφέρει το ποσό των 5.225.000 εκατομμυρίων. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με όσα χρήματα είχαν ήδη εξασφαλίσει οι «ερυθρόλευκοι», εκτοξεύουν το ποσό που εισήλθε στα ταμεία τους στα 42.655.000 ευρώ!

Υπενθυμίζουμε πως έλαβαν 18.620.000 ως μπόνους για την είσοδό τους στη League Phase, αλλά και 10.110.000 από το Value Pillar. Από εκεί και πέρα, με τις νίκες κόντρα σε Καϊράτ και Μπάγερ Λεβερκούζεν έλαβε 4.2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τις ισοπαλίες με Πάφο και PSV άλλα 1.4 εκατομμύρια.