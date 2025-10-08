Η κατάσταση των Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ, εν όψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Μπαρτσελόνα, το τελευταίο διάστημα, έχει δει αρκετούς παίκτες της να τίθενται νοκ-άουτ. Πέρα από τους μακροχρόνιους τραυματίες (Γκάβι, Τερ Στέγκεν, Ζοάν Γκαρθία), είδε να λείπουν για μερικές εβδομάδες και οι Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ.

Επομένως, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα, εάν θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται πως οι «μπλαουγκράνα» θα υποδεχθούν τους Πειραιώτες στο Μονζουίκ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League. Ένα που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 19:45.

O Τσικίνιο δείχνει τον «δρόμο» για τον Ολυμπιακό Ο Τσικίνιο πρωταγωνιστεί στη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό, όμως οι Πειραιώτες χρειάζονται κι άλλους σαν τον Πορτογάλο.

Θα παίξουν Γιαμάλ, Ραφίνια και Λόπεθ με Ολυμπιακό;

Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, έρχονται να δώσουν τα ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν μεταδώσει αρκετές πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση των τριών ποδοσφαιριστών.

Αρχικά, η «Marca» τόνισε πως ο Λαμίν Γιαμάλ αναμένεται να επιστρέψει νωρίτερα, από όσο αρχικά είχε υπολογιστεί. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως θα γυρίσει στις προπονήσεις περίπου στις 18 Οκτωβρίου, με στόχο να προλάβει την αναμέτρηση με την Τζιρόνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να βρίσκεται στη διάθεση του Χάνσι Φλικ, για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο 18χρονος αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή και πιθανότατα να πάρει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να επανέλθει σταδιακά σε αγωνιστικούς ρυθμούς ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου.

Έπειτα, παρόμοια φαίνεται πως είναι η συνθήκη και για τους Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Sport». Αμφότεροι, αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τους Πειραιώτες.

Το ζήτημα, πλέον, είναι πώς θα διαχειριστεί την κατάστασή τους ο Γερμανός τεχνικός, ιδίως αφού ακολουθεί το «El Clásico», λίγες ημέρες μετά το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός.