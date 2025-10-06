Ο Τσικίνιο πρωταγωνιστεί στη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό, όμως οι Πειραιώτες χρειάζονται κι άλλους σαν τον Πορτογάλο.

Ο Ολυμπιακός στηρίζεται αρκετά, στη φετινή εκκίνηση της σεζόν, πάνω στον Τσικίνιο. Είναι και οι εμφανίσεις του Πορτογάλου, που έχουν οδηγήσει προς τα εκεί την επιθετική κατεύθυνση των Πειραιωτών.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως χρειάζεται «συμπαραστάτες». Ο Ολυμπιακός χρειάζεται και άλλους «Τσικίνιο», ώστε να αποκτήσει περαιτέρω λύσεις στην επίθεσή του.

Ο 30χρονος μέσος βρήκε και πάλι δίχτυα. Αυτή τη φορά, απέναντι στον ΠΑΟΚ, ωστόσο στο φινάλε δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του. Συνολικά, ήταν το τέταρτο γκολ του, σε 6 ματς της Stoiximan Super League, ενώ μετρά και δύο ασίστ.

Δεν είναι μόνο η συνεισφορά του Πορτογάλου σε γκολ, όμως, το στοιχείο που τον καθιστά πρωταγωνιστή, στο επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η επίδραση του Τσικίνιο, αρκεί μια πιο προσεκτική ματιά στους αριθμούς του.

Πράγματι, είναι πρώτος σκόρερ, αλλά και πρώτος σε ασίστ, μαζί με τον Χρήστο Μουζακίτη. Ταυτόχρονα, σκοράρει ανά 114 λεπτά. Ωστόσο, κάνει πολλά παραπάνω στον επιθετικό τομέα.

Αποτελεί τον ποδοσφαιριστή που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό (4), μαζί με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Την πρωτιά έχει, μάλιστα, και όσον αφορά τις πάσες που έχουν «ξεκλειδώσει» τις αντίπαλες άμυνες, έχοντας, κατά μέσο όρο, 2.5 ανά ματς.

Γενικότερα, μοιάζει να είναι ο άνθρωπος που, φέτος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει να εμπιστεύεται με «κλειστά μάτια», για να κινεί τα «νήματα» στην επίθεση και όχι άδικα.

Ο Τσικίνιο είναι κομβικός, αλλά και πάντα εκεί όταν τον χρειάζεται η ομάδα του. Το απέδειξε αυτό και κόντρα στον Λεβαδειακό, στην 5η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Δείχνει τον «δρόμο», λοιπόν, τόσο για τους Πειραιώτες, όσο και για τους συμπαίκτες του.