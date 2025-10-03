Όχι ένας, άλλα δύο παίκτες, που έχει στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός, είναι μέσα στο «Top-10 δημιουργίας» του Champions League.

Μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός έχει έναν βαθμό, από την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο, αλλά μηδέν γκολ.

Αν αναλογιστεί κανείς, πως μετά από το 0-0 με τους Κύπριους, κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην επόμενη αγωνιστική, μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και μάλιστα στην έδρα της, την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς, δεν προκαλεί εντύπωση.

Η εικόνα του συνόλου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απέναντι στους «κανονιέρηδες», άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός απείλησε και μετά από δύο αγωνιστικές, έχει όχι έναν, αλλά δύο παίκτες του, μέσα στους κορυφαίους «δημιουργούς» του Champions League!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Squawka, βασισμένο στα δεδομένα της OPTA, οι Τσικίνιο και Ποντένσε είναι μεταξύ των πιο επικίνδυνων παικτών, μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League!

Ο πρώτος, είναι στην 3η θέση του πίνακα με τους κορυφαίους «δημιουργούς», έχοντας φτιάξει 8 ευκαιρίες! Μπροστά του είναι μόνο οι Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) και Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), με 9 και 10 ευκαιρίες αντίστοιχα.

Όσον αφορά στον Ντάνιελ Ποντένσε, είναι εξίσου κοντά στο Top-3, αφού έχει φτιάξει 7 ευκαιρίες!

Μία στατιστική κατηγορία πολύ τιμητική και για τους δύο παίκτες, που δείχνει επίσης, πως ο Ολυμπιακός καταφέρνει να είναι ιδιαίτερα απειλητικός και στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο.