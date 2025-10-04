Μία «κορυφή» είναι αρκετή, για να καταλάβουμε πού «στοχεύει» ο Ολυμπιακός τους αγώνες του στο Champions League!

Ο Ολυμπιακός, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της League Phase του Champions League είναι με έναν βαθμό στις «αποσκευές» του.

Στην πρεμιέρα οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο… μηδέν απέναντι στην Πάφο (17/09, 0-0). Παράλληλα, αν και πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο δεν μπόρεσαν να κερδίσουν κάτι από το ματς με την Άρσεναλ (01/10, 2-0).

Μετά από αυτές τις δύο αναμετρήσεις αν παρατηρήσουμε στο Sofascore θα δούμε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία ξεκάθαρη «στόχευση». Αυτό αφορά, το πώς προσπαθούν να κερδίσουν τους αγώνες τους.

Άλλωστε, μία ματιά στους αριθμούς αρκεί για να το καταλάβουμε.

Η «στόχευση» μέσα από μία κορυφή του Ολυμπιακού

Όπως έχουμε καταλάβει από την ημέρα που ανέλαβε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι Πειραιώτες είναι μία ομάδα που κάνει επιθέσεις πολύ από τα άκρα.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς ο Ολυμπιακός επιχειρεί πάρα πολλές σέντρες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Γεγονός, που «μεταφέρθηκε» και στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase της διοργάνωσης είναι η ομάδα, που έχει τις περισσότερες επιτυχημένες σέντρες (8.5) ανά ματς, σύμφωνα με το Sofascore!

Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, καθώς η Λίβερπουλ που είναι στη θέση Νο.2 έχει 7.5, ανά παιχνίδι.

Προφανώς, και αυτή η «κορυφή» έχει και μία διπλή «μετάφραση». Αφενός ο Ολυμπιακός επιχειρεί πολλές φορές να γίνει απειλητικός με σέντρες, αφετέρου είναι και ένα κομμάτι που έχει δουλευτεί πολύ!

Άλλωστε, αυτό φαίνεται και μέσα από τις αναμετρήσεις της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που συχνά-πυκνά προσπαθεί να βρει λύσεις από τα άκρα και με γεμίσματα στην περιοχή.