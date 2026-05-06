Η ενδεκάδα της Άρσεναλ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης είχε κάτι ξεχωριστό, που την γύρισε πίσω στο 2009, σε ένα ματς με τον Ολυμπιακό!

Η Άρσεναλ, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, θα έχει και πάλι την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League, με την ελπίδα αυτή τη φορά να γράψει αλλιώς το φινάλε.

Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 1-0 (05/05) της Ατλέτικο Μαδρίτης, στον επαναληπτικό της φάσης των ημιτελικών στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να «σφραγίσει» την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης.

The goal that sent Arsenal to the Champions League final 🎥⚽@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/P32qcqXjWa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026

Ωστόσο, το παιχνίδι κόντρα στους «ροχιμπλάνκος» είχε μια ιδιαιτερότητα για τους «κανονιέρηδες». Ένα στοιχείο που γύρισε την ομάδα του Λονδίνου πίσω στη σεζόν 2009-10 και συγκεκριμένα, σε μία αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό!

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα της Άρσεναλ πέντε Άγγλους ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Μπεν Γουάιτ, Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα, Εμπερέτσι Έζε και τον Μάιλς Λιούις-Σκέλι.

Κάτι τέτοιο, σε επίπεδο Champions League, δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο για τους Λονδρέζους. Για την ακρίβεια, είχε σημειωθεί για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2009 στο «Γ. Καραϊσκάκης»!

5 – Half of Arsenal's outfield starters for tonight's game are English players (5), with this the most Englishmen named in a Gunners starting XI in the @ChampionsLeague since December 2009 (5 v Olympiakos – Walcott, Wilshere, Bartley, Cruise, Gilbert). Lions. pic.twitter.com/UspOc8U7M1 — OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2026

Τότε, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 1-0 στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, χάρη στο γκολ του Λεονάρντο.

Η Άρσεναλ, λοιπόν, τότε είχε παραταχθεί με πέντε Άγγλους στην ενδεκάδα της, όπως συνέβη και κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για τους Γουόλκοτ, Γουίλσιρ, Κρουζ, Μπάρτλεϊ και Ζιλμπέρτ.