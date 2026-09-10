Ο Χρήστος Τζόλης έχει ξεκινήσει την πορεία του στην Άρσεναλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα!

Το καλοκαίρι υπήρξε μεγάλος «θόρυβος» για τον Χρήστο Τζόλη. Κι όχι άδικα, αφού έγινε η ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή που είχαμε ποτέ!

Η Άρσεναλ εντυπωσιάστηκε με τα όσα έκανε την περασμένη σεζόν στην Κλαμπ Μπριζ και έβγαλε από τα ταμεία της 40.000.000 ευρώ, για να τον κάνει δικό της.

Ο Τζόλης «σπάει» τον κανόνα των Ελλήνων της Άρσεναλ Ο Χρήστος Τζόλης ανήκει με κάθε επισημότητα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, παρεκκλίνοντας από μία επαναλαμβανόμενη ελληνική «σύμπτωση».

Η «απόσβεση» έχει αρχίσει, με τον 24χρονο εξτρέμ να έχει μπει με το… καλησπέρα στα σχέδια του Μικέλ Αρτέτα.

Μπορεί -μέχρι και σήμερα- να μην έχει σκοράρει κάποιο γκολ, αλλά κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, από πολλούς παίκτες.

Ο Τζόλης «ξεκλειδώνει» τις νίκες της Άρσεναλ

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη, με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» έγινε στο Community Shield.

Η Άρσεναλ κατάφερε να επικρατήσει της Μάντσεστερ Σίτι (16/08, 3-0), με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, να είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Στο 28ο, αλλά και το 48ο λεπτό μπόρεσε να «μοιράσει» για τους Κάι Χάβερτς και Μάρτιν Έντεγκααρντ αντίστοιχα και «έγραψε» τις πρώτες του ασίστ με την Άρσεναλ.

Στην Premier League έπρεπε να φτάσουμε στην 3η αγωνιστική, για να φωνάξει «παρών».

Στο ντέρμπι απέναντι στην Τσέλσι (06/09, 2-1) όλα ήταν σε ισορροπία στο 49ο λεπτό. Όμως, εκεί ήρθε και πάλι μία ασίστ του Χρήστου Τζόλη, για να «ξεκλειδώσει» τη νίκη της Άρσεναλ.

Η απίθανη πρωτιά του Χρήστου Τζόλη και η «παράσταση» στο Λονδρέζικο ντέρμπι! Ο Χρήστος Τζόλης είναι… καυτός και το απέδειξε για ακόμα μία φορά στο Λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Τσέλσι.

Στην πρεμιέρα των Λονδρέζων στο Champions League, ο Μικέλ Αρτέτα αποφάσισε να του δώσει… ανάσες.

Παρ’ όλα αυτά, με το σκορ να είναι στο 0-0 απέναντι στη Νάπολι (09/09, 0-1) τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο στο 66’ και στο 75’ «ανταμείφθηκε».

Christos Tzolis has now provided four assists in just five appearances for Arsenal. 🅰️ pic.twitter.com/kkyeqF9faD — Squawka (@Squawka) September 9, 2026

Ο Χρήστος Τζόλης «μοίρασε» το μοναδικό γκολ της Άρσεναλ και μπόρεσε να «κλειδώσει» ακόμα μία νίκη για την ομάδα του.

Την τρίτη ΗΔΗ μέσα στη σεζόν και όλα δείχνουν πως ο Έλληνας εξτρέμ έχει αφήσει και… υπόλοιπο για τη συνέχεια.