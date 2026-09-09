Η ΑΕΚ πέτυχε την τρίτη της νίκη σε φάση ομίλων του Champions League. Όλες, όμως, «κρύβουν» μία ιταλική… σύμπτωση!

Η ΑΕΚ βγήκε θριαμβεύτρια από την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, επικρατώντας της ΛΑΣΚ Λίντσερ με 1-0 (08/09), στην Allwyn Arena.

Η εκπληκτική απευθείας εκτέλεσε φάουλ του Ραζβάν Μαρίν έκρινε τα πάντα, χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Αυτή αποτέλεσε την τρίτη νίκη της «Ένωσης» σε φάση ομίλων ή League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στα συνολικά 31 ματς που έχει δώσει στον θεσμό. Συμπτωματικά, όλες ήρθαν με το ίδιο σκορ, δηλαδή το 1-0.

Πέρα από το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ κέρδισε τη σεζόν 2006-07 τόσο τη Λιλ, όσο και τη Μίλαν, πετυχαίνοντας φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα στην ιστορία του συλλόγου.

Από εκεί και πέρα, εκτός από τη σύμπτωση με το σκορ σε αυτά τα τρία παιχνίδια, εντοπίζεται ακόμα μία ομοιότητα.

Στα δύο παιχνίδια με Λιλ και Μίλαν, κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ ήταν ο Στέφανο Σορεντίνο. Η μοίρα τα έφερε με τέτοιο τρόπο, ώστε στην επιστροφή της «Ένωσης» στις νίκες στα «αστέρια, να είναι ξανά Ιταλός γκολκίπερ κάτω από τα δοκάρια.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι κλήθηκε να πάρει φανέλα βασικού, λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Θωμάς Στρακόσια, βγάζοντας «ασπροπρόσωπο» τον Μάρκο Νίκολιτς.

Κάπως έτσι, η ΑΕΚ μετρά τρεις νίκες, πλέον, στο Champions League, όλες έχοντας έναν Ιταλό τερματοφύλακα στη βασική της ενδεκάδα!