Ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε για ποιον λόγο δεν θέλησε να κάνει όλες τις αλλαγές που είχε στη διάθεσή του, στον θρίαμβο της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ.

Η ΑΕΚ επέστρεψε… εμφατικά στο Champions League και όπως είναι λογικό, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Στην πρεμιέρα της «Ένωσης» στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, απέναντι στη ΛΑΣΚ Λιντς (08/09, 1-0), το απίθανο φάουλ του Ραζβάν Μαρίν από το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετό, για να χαρίσει τρεις πολύτιμους βαθμούς στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, εν όψει της «μάχης» που θα δώσει για μία θέση στην 24άδα.

Μάλιστα, η ΑΕΚ πέτυχε ακόμα ένα γκολ στο δεύτερο μέρος με τον Γιόβιτς, ωστόσο ακυρώθηκε μέσω VAR ως οφσάιντ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως εξήγησε στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV, ήταν τόσο ικανοποιημένος από τον τρόπο που αγωνίστηκαν οι παίκτες, που θεώρησε ότι δεν χρειάζεται να κάνει περαιτέρω αλλαγές, γι’ αυτό και περιορίστηκε στις τρεις.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες. Μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον ακόμη ένα γκολ. Κάναμε αρκετά ώριμη εμφάνιση. Θα μας βοηθούσε αλλο ενα γκολ να καθαρίσουμε τον αγώνα.

Δεν υπήρχε λόγος να κάνω αλλαγες έτσι όπως παίζαμε. Ήταν ένας αγώνας με πολλή ένταση και δυσκολίες. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς και επικεντρωνόμαστε στο ματς με τον Αστέρα.

Ο Μάριν έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ. Ήταν η ανταμοιβή του για την εξαιρετική του εμφάνιση».