Ο Ραζβάν Μαρίν παρέδωσε ένα πραγματικό… masterclass στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ.

Η ΑΕΚ είχε αρκετούς πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ (08/09, 1-0), για την πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Ωστόσο, εάν θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε κάποιον, τότε σίγουρα θα ήταν ο Ραζβάν Μαρίν.

Ο Ρουμάνος μέσος, άλλωστε, είναι εκείνος που, με μία εκπληκτική εκτέλεση φάουλ, χάρισε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Γιατί στο φινάλε, αυτό ήταν το κυρίαρχο ζητούμενο, στη «μάχη» που θα δώσει η «Ένωση» για μία θέση στην 24άδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ωστόσο, εάν δούμε τη συνολική του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, γίνεται αντιληπτό πως δεν ξεχώρισε αποκλειστικά για το γκολ που σημείωσε. Ο Ραζβάν Μαρίν τα έκανε… όλα και μάλιστα, σωστά!

☄️ Marin's special strike

🎯 McGinn's clinical finish

🆕 Parrott's dream debut goal

💪 Bartra's close-range header



Which was your favourite? @Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/0sz4E1jAJU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026

Οι «καυτοί» αριθμοί του Μαρίν

Ο 30χρονος χαφ μέτρησε συνολικά 73 επαφές με την μπάλα, στην αναμέτρηση απέναντι στη ΛΑΣΚ Λίντσερ.

Πέρα από το εκπληκτικό γκολ, είχε ακόμα 5 πάσες-κλειδιά για την ΑΕΚ, αλλά και 88% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις προς τους συμπαίκτες του (43/49 πάσες). Παράλληλα, κέρδισε 3 φάουλ από τους αντιπάλους του, είχε 2/4 επιτυχημένες ντρίμπλες, μετέφερε την μπάλα σε 25 περιπτώσεις και επιχείρησε δύο τελικές προσπάθειες.

Εκτός των παραπάνω, η συνεισφορά του Μαρίν ήταν πολύ σημαντική για την ομάδα του Νίκολιτς και στο αμυντικό κομμάτι. Μέτρησε 1/2 επιτυχημένα τάκλιν, «καθάρισε» δύο φάσεις όπου η ΛΑΣΚ προσπάθησε να απειλήσει αναπτυσσόμενη στο επιθετικό τρίτο, ενώ ταυτόχρονα ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε 5 περιπτώσεις.

Συνολικά, ο Ρουμάνος χρειάστηκε να δώσει 13 μονομαχίες με τους αντιπάλους του, σε έδαφος και αέρα, βγαίνοντας νικητής σε 8 εξ αυτών.

Γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για μία αρκετά «γεμάτη» εμφάνιση, που σίγουρα έφερε αρκετά χαμόγελα τόσο στον Μάρκο Νίκολιτς, όσο και στους φιλάθλους της «Ένωσης».