Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, ενώ όπως τονίζεται, ο πιθανότερος λόγος της αδιαθεσίας του ήταν η αφυδάτωση.

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε στις τάξεις της Ντόρτμουντ όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στο Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας επενέβη άμεσα, παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες και απομακρύνοντάς τον από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Λίγο αργότερα, ο γερμανικός σύλλογος ενημέρωσε πως το περιστατικό οφειλόταν σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό του, καθησυχάζοντας ωστόσο πως ο 18χρονος εξτρέμ είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Ντόρτμουντ.

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Οι αρχικές εξετάσεις της προηγούμενης νύχτας ήταν ενθαρρυντικές, με τους γιατρούς να εκτιμούν πως η ταχυκαρδία που παρουσίασε ενδέχεται να προήλθε από αφυδάτωση, ενώ η οριστική εικόνα για την κατάστασή του αναμένεται να διαμορφωθεί μετά τον νέο κύκλο αναλυτικών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (9/9).