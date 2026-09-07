Ο Χρήστος Τζόλης είναι… καυτός και το απέδειξε για ακόμα μία χρονιά στο Λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Τσέλσι.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει… αρπάξει την ευκαιρία που του έχει δοθεί στην Άρσεναλ από τα «μαλλιά», τραβώντας τα βλέμματα όλης της Ευρώπης!

Συνεχίζοντας στους φρενήρεις ρυθμούς που είχε από την περασμένη σεζόν, βρήκε ακόμα μία ασίστ με τους «κανονιέρηδες» και μάλιστα, αυτή τη φορά ήταν στο Λονδρέζικο ντέρμπι με την Τσέλσι.

Αν και η ομάδα του Αρτέτα βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε αρχικά με τον Χάβερτς και έπειτα βρήκε το γκολ της ανατροπής με τον Έντεγκααρντ, το οποίο προήλθε από τα πόδια του Έλληνα διεθνή!

Super Sunday in north London 🥰



Highlights from our 2-1 win over Chelsea are here 🍿 pic.twitter.com/KEWJpoUjly — Arsenal (@Arsenal) September 6, 2026

Κάπως έτσι, ο Τζόλης έφτασε συνολικά τις 24 ασίστ από την εκκίνηση της περασμένης σεζόν. Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής των 10 κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, το αντίστοιχο διάστημα!

Πρόκειται, το δίχως άλλο, για ένα σπουδαίο επίτευγμα, όμως κορυφαία ήταν και η εμφάνισή του κόντρα στην Τσέλσι.

Ο Τζόλης αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας 54 επαφές με την μπάλα. Πέρα από την ασίστ για το γκολ της ανατροπής, μέτρησε 37/43 εύστοχες πάσες, δημιούργησε 4 ευκαιρίες για γκολ, ενώ είχε και 2/2 ακριβείς μακρινές μεταβιβάσεις.

Παράλληλα, κέρδισε 6 μονομαχίες σε έδαφος και αέρα, πήρε 3 φάουλ από τους αντιπάλους του και ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε 5 περιπτώσεις!

Το ξεκίνημά του με τους πρωταθλητές Αγγλίας είναι… εκκωφαντικό και ο Μικέλ Αρτέτα σίγουρα έχει πολλούς λόγους για να χαμογελά.