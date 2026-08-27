Ραζβάν Μαρίν και Κάαν Κάιρινεν ήταν οι «αφανείς πρωταγωνιστές» της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, με τους αριθμούς τους να «θυμίζουν» ρομπότ!

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα «αστέρια»! Μετά από μία ΜΥΘΙΚΗ εμφάνιση απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας (26/08, 4-0) «κλείδωσε» την επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σε ένα ματς που όλα πήγαν τέλεια για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Τα «φώτα» έπεσαν πάνω στους Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς που ήταν «φωτιά» στην επίθεση.

Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0! Η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Champions League!#AEKFC #ForzaAekara #UCL pic.twitter.com/iLm2FdRw6O — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 26, 2026

Παρ’ όλα αυτά, η «Ένωση» είχε δύο… εργάτες στο κέντρο της, που έκαναν αθόρυβα όλη τη δουλειά.

Ραζβάν Μαρίν και Κάαν Κάιρινεν δούλεψαν σαν «κομπιουτεράκια» στο ζευγάρι με τους Βούλγαρους, με τους αριθμούς να «μιλούν» από μόνη τους.

Ο Ρότα εξήγησε γιατί θέλει Τζόλη και Καρέτσα-Κωνσταντέλια στην κλήρωση Ο οργανισμός της ΑΕΚ βρισκόταν στα… αστέρια το βράδυ της Τετάρτης (26/8), μαζί και ο Λάζαρος Ρότα που έδωσε… ρέστα στις δηλώσεις του.

Μαρίν & Κάαρινεν «θύμιζαν» ρομπότ

Οι δύο τους συνεργάστηκαν άψογα στον χώρο του κέντρου και ήταν οι παίκτες που ξεκινούσαν της επιθέσεις της ομάδας τους.

Στο build-up έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και στις δύο αναμετρήσεις, μιας και ελάχιστες φορές τους είδαμε να μην «στοχεύουν» σωστά.

Ο Ραζβάν Μαρίν, χώρια από το γκολ του, τελείωσε τα Play Offs με συνολικά 144 επαφές με την μπάλα και ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του 90.5%!

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Ή σε πιο απλή «μετάφραση» είχε 105/116. Ένα τρομερό στατιστικό, όταν μιλάμε για έναν παίκτη που παίρνει μεγάλο όγκο στατικών φάσεων.

Την ίδια ώρα, ο Κάαν Καϊρίνεν ήταν -σχεδόν- αλάνθαστος. Συνολικά η μπάλα πέρασε από τα πόδια του 110 φορές.

Στο πρώτο ματς είχε 49/51 εύστοχες μεταβιβάσεις και στη ρεβάνς «έσπασε» όλα τα κοντέρ, καθώς παραλίγο να κάνει το απόλυτο, αφού μόνο μία πάσα του δεν ήταν εύστοχη (52/53)!

Δηλαδή, ο Φινλανδός μέσος τελείωσε το ζευγάρι με τη Λέφσκι Σόφιας έχοντας 97% στις μεταβιβάσεις του!

Σε δύο «αφανείς πρωταγωνιστές» για την ΑΕΚ, που τα έκαναν -σχεδόν- με… άριστα και ήταν οι «κινητήριοι μοχλοί» της. Ακόμα και αν όλα τα «φώτα» έπεσαν στα «κανόνια» του Μάρκο Νίκολιτς.