Μία τεράστια πρόκριση για την ΑΕΚ, που θα δει τον τραπεζικό της λογαριασμό να αυξάνεται για τα καλά, με την είσοδό της στο Champions League!

Η ΑΕΚ τα κατάφερε! Έκανε «κομματάκια» της Λέφσκι Σόφιας (26/08, 4-0) στο «καμίνι» της Allwyn Arena και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Οι Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα ξεκίνησαν το «πάρτι», πριν έρθει το… κερασάκι από την τούρτα, με τον Ραζβάν Μαρίν.

Πλέον, η «Ένωση» περιμένει τους οκτώ αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0! Η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Champions League!#AEKFC #ForzaAekara #UCL pic.twitter.com/iLm2FdRw6O — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 26, 2026

Ωστόσο, μέχρι τότε είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να «φουσκώνει» για τα καλά και «κυνηγάει» ακόμα πολλά… μηδενικά.

Οι «κιτρινόμαυροι», με την είσοδό τους στα «αστέρια», έχουν εξασφαλισμένα 18.620.000 ευρώ ως «αφετηρία». Στη συνέχεια θα υπάρξουν χρήματα και από το Vallue Pillar, στο οποίο η UEFA μοιράζει συνολικά 853.000.000 στις 36 ομάδες, με βάση την αξία τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και την κατάταξή τους.

Και φυσικά η ΑΕΚ δεν μένει εκεί. Κάθε βαθμός στο Champions League είναι και «χρυσός». Για την ακρίβεια, οποιαδήποτε νίκη δίνει 2.100.000 ευρώ, ενώ η ισοπαλία 700.000 ευρώ!

Σημαντικά έσοδα θα λάβει η «Ένωση» και από την τελική της θέση στη βαθμολογία. Η UEFA δίνει ένα μερίδιο 275.000 ευρώ στο κλαμπ που θα έχει την 36η και όσο ανεβαίνει αυτό πολλαπλασιάζεται.

Με λίγα λόγια, όπως αναφέρει και το «Football Meets Data», η ΑΕΚ έχει minimum 23.500.000 ευρώ, χάρη στην πρόκρισή της.