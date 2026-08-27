Οι προκριματικοί γύροι ολοκληρώθηκαν και το Champions League μπαίνει πλέον στην κυρίως μορφή του. Με την ΑΕΚ παρούσα θα αρχίσει η πιο μακρόσυρτη φάση του, η League Phase δηλαδή, στην οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά δύο νορβικές ομάδες. Κι αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι, κοιτάζοντας κανείς και την άνθιση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στη χώρα.

Κι αν η μία (Μπόντο Γκλιμτ) είχε «δείξει» από τις προηγούμενες σεζόν την ανοδική της πορείας, εξασφαλίζοντας ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ματς με τη Ναϊμέγκεν, ήρθε να την ακολουθήσει και η Βίκινγκ. Στη δεύτερή της παρουσία στο Champions League και πρώτη σε ομίλους αφού η πρότερη εμπειρία της, περιορίζεται στη συνάντηση με την Μπαρτσελόνα στον πρώτο γύρο του φρέσκου τότε Champions League.

Η ομάδα του Μπιάρτε Λούντε Ααρσάιμ και του Μόρτεν Γιένσεν τα κατάφερε να αποκλείσει την πιο έμπειρη και μπαρουτοκαπνισμένη Ντινάμο Ζάγκρεμπ μπροστά σε παραπάνω από 15 χιλιάδες κόσμου, παρότι βρέθηκε να χάνει στο ξεκίνημα και να κυνηγά σκορ πρόκρισης (2-2 το πρώτο ματς). Δεν είχε πει η Βίκινγκ όμως την τελευταία της λέξη.

Μία ιδιαίτερη εκεί συνθήκη λειτουργεί και με το παραπάνω, παρότι πρέπει να συνεργαστούν άψογα οι δύο πρώτοι προπονητές της για να περάσουν στην ομάδα τη φιλοσοφία τους. Κι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα στη δική της περίπτωση αφού η Βίκινγκ θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα αγωνιστεί στους ομίλους του Champions League έχοντας δύο, ίσους στην ιεραρχία, πρώτους προπονητές.

Το μοντέλο αυτό έγινε όχι απλά με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο αλλά έπειτα από δική τους πρόταση στη διοίκηση, κάνοντας αίτηση για τη θέση εργασίας στον πάγκο της ομάδας.

Πρόσφατα ο CEO της ομάδας εξήγησε πως συνέβη η ιδιότυπη αυτή κατάσταση: «Όταν πήραμε την άνοδο, ο εμβληματικός και θρυλικός προπονητής που είχαμε έφυγε. Φέραμε λοιπόν τους δύο βοηθούς σε διαφορετικές συνεντεύξεις σκεπτόμενοι από πριν ποιον θα διαλέξουμε. Και εκείνοι εμφανίστηκαν μαζί…

Ήταν δική τους η ιδέα. Εμείς είπαμε ότι, ‘οκ, πρέπει να διαλέξουμε έναν από τους δυο σας’ αλλά εκείνοι είπαν ότι ‘όχι, θα το κάνουμε μαζί και θα είναι καλύτερα’. Και τα κατάφεραν περίφημα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ιεραρχία ανάμεσά τους, πραγματικά. Είναι δύο πρώτοι προπονητές που δουλεύουν για την ίδια ομάδα.

"When the interview came, they just showed up together. It was their idea."



Viking FK CEO Eirik Bjørnø explains why the club adopts a two head-coach system ✌️ pic.twitter.com/ahsN9R0VRz — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 17, 2026

Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν συζητάμε κάτι με έναν από τους δύο, κάτι άλλο με τον άλλο και τελικώς καταλήγουμε να καθόμαστε όλοι μαζί για να βρούμε τη λύση. Κάπως έτσι δημιούργησα μεγαλύτερο όγκο δουλειάς για μένα αλλά το μοντέλο, κρίνεται εξαιρετικά πετυχημένο. Πάντως δεν το συνιστώ σε κάποιον άλλο», είπε σε μία λάιβ εκπομπή στην οποία ήταν καλεσμένος πριν ακουστούν τα γέλια.

Και πως να μη συμβαίνει αυτό; Την πρώτη χρονιά που ανέλαβαν η ομάδα τερμάτισε στην 3η θέση. Μετά ήρθαν κάποια σκαμπανεβάσματα, κινδύνεψε με υποβιβασμό αλλά η διοίκηση στήριξε το μοντέλο και δικαιώθηκε αφού η πορεία είναι διαρκώς ανοδική. Τέταρτη θέση το 2023, τρίτη το 2024 και κατάκτηση τροπαίου το 2025. Δεύτερη θέση πέρυσι.

Από το 2021 και έπειτα, Γιένσεν και Ααρσάιμ βρίσκονται εις σάρκαν… μία για λογαριασμό της Βίκινγκ, έχοντας μαζί τους και έναν ακόμα προπονητή τερματοφυλάκων.