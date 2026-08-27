Ο οργανισμός της ΑΕΚ βρισκόταν στα… αστέρια το βράδυ της Τετάρτης (26/8), μαζί και ο Λάζαρος Ρότα που έδωσε… ρέστα στις δηλώσεις του.

Η 26η του Αυγούστου άνηκε στην ΑΕΚ χωρίς αμφιβολία. Η «Ένωση» άστραψε και βρόντηκε, μετέτρεψε τη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας σε τυπική διαδικασία ή παράσταση για έναν ρόλο αν προτιμάτε και έκλεισε ραντεβού με την ιστορία.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έβγαζε… σπίθες στο πρώτο μέρος και με πανηγυρικό τρόπο, καπάρωσε θέση στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της μετά την αλλαγή του φορμάτ.

Τα χαμόγελα και οι πανηγυρισμοί έδιναν και έπαιρναν στη Φιλαδέλφεια λίγες ώρες πριν την κλήρωση, όπου η ΑΕΚ θα συμπεριληφθεί ανάμεσα σε μεγαθήρια. Και εκεί ο Λάζαρος Ρότα έχει προτιμήσεις.

Ο ακραίος οπισθοφύλακας της «Ένωσης» μιλώντας στο MEGA μετά τη θριαμβευτική πρόκριση, αφού πρώτα στάθκε στο πόσο πολύ το ήθελαν όλοι στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, τόνισε πως έχει προτίμηση όσον αφορά την κλήρωση, με γαλανόλευκη απόχρωση.

Το καλοκαίρι του 2026 ήταν σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρομε σημαντικές μεταγραφές και άλματα σε κορυφαία κλαμπ για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και επειδή οι προκλήσεις αρέσουν στον ρότα, θέλει τους συμπαίκτες του στην Εθνική αντιπάλους ώστε να τους κάνει τη ζωή… δύσκολη.

Αναλυτικότερα τα όσα δήλωσε ο Λάζαρος Ρότα μετά το εμφατικό 4-0 της ΑΕΚ επί των γειτόνων…

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ένας βασικός στόχος. Όλοι το θέλαμε και το δείξαμε στο γήπεδο. Είναι μία δύσκολη διοργάνωση και παίζεις με τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σε ελίτ επίπεδο. Το να χαρακτηρίσουμε εύκολο ένα παιχνίδι είναι και λίγο άσχημο για την αντίπαλη ομάδα. Και δεν μας αρμόζει και αυτή η φιλοσοφία. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση. Δεν ήταν εύκολο. Εμείς το κάναμε εύκολο.

Η ομάδα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με αυτήν την πρόκριση. Από μόνη της αυτή η διοργάνωση σε μεγαλώνει τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και ατομικό, για εμάς τους παίκτες.»

Όσον αφορά την ερώτηση που δέχθηκε για τυχόν προτιμήσεις, δεν έκρυψε την επιθυμία του ο Λάζαρος Ρότα… «Ναι, ναι έχω προτίμηση. Θέλω Άρσεναλ και Τζόλη στην πλευρά μου. Είμαι σίγουρος ότι θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω τον Τζόλη στην πλευρά μου και Κωνσταντέλια – Καρέτσα. Μακάρι να συμβεί αυτό, θα είναι ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Να τους δυσκολέψω λίγο».