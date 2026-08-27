Μπορεί να άργησε η επόμενη 4άρα ελληνικής ομάδας στα «αστέρια», είχε όμως το ίδιο πανηγυρικό συναίσθημα.

Η ΑΕΚ ήταν… 4 αστέρων το βράδυ της Τετάρτης (26/8) στο σπίτι της στη Φιλαδέλφεια, ρίχνοντας τον κόσμο της σε πελάγη ευτυχίας.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καταβρόχθησε τη Λέφσκι Σόφιας, έκανε περίπατο και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League και το κυρίως μενού της διοργάνωσης για 4η φορά στην ιστορία τη τον 21ο αιώνα.

Η «Ένωση» ήταν ασταμάτητη στο πρώτο μέρος, συνδυάζοντας την ουσία με το θρίαμβο ούτως ώστε να δώσει ακόμα πιο έντονη επίγευση στο επίτευγμά της.

Παράλληλα η χορταστική αυτή εμφάνιση της ΑΕΚ και το ευρύ 4-0 αποκτούν ιστορική σημασία καθώς αποτελεί την πιο ευρεία νίκη των κιτρινόμαυρων στα «αστέρια» επί εποχής Champions League (1992 και έπειτα). Και την πρώτη 4άρα φυσικά αφού στα προηγούμενα 61 που προηγήθηκαν δεν είχε φτάσει σε τέτοιον δείκτη το σκορ.

Μέχρι πρότινος πιο… λαμπρή – βάσει τελικού αποτελέσματος – βραδιά για την ΑΕΚ στο Champions League ήταν το 3-0 επί της Χαρτς στον 3ο προκριματικό της περιόδου 2006-07.

Γυρίζοντας κανείς τον χρόνο ακόμα πιο πίσω, βρίσκει κανείς το 5-3 επί της Ντινάμο Δρέσδης το 1989 το οποίο της έδωσε την πρόκριση στον επόμενο γύρο και φυσικά το θριαμβευτικό 6-1 επί της Πόρτο το μακρινό 1978. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη των κιτρινόμαυρων στα «αστέρια».

Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, «είδε» 4άρα μετά από 2563 μέρες δηλαδή επτά χρόνια. Τελευταία ομάδα που τα είχε καταφέρει ήταν ο Ολυμπιακός με το 4-0 επί της Κράσνονταρ στο Καραϊσκάκης που του έδωσε την πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και το οποίο ήρθε τρεις εβδομάδες αργότερα από το ίδιο σκορ επί της Βικτόρια Πλζεν για τον 2ο προκριματικό γύρο. Μεσολάβησε η Μπαχτσεσεχίρ σε εκείνη την πορεία των «ερυθρόλευκων».

Τέσσερα γκολ στην PSV Αϊντχόβεν είχε ρίξει ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2004-05 για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της περιόδου εκείνης.