Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού βρήκε τον χαμένο του καλό εαυτό και σκοράρει κατά ριπάς. Ενίοτε με εντυπωσιακό μάλιστα τρόπο.

Το καλοκαίρι του 2022 ο Παναθηναϊκός έβαλε το χέρι στην τσέπη για να νιώσει ασφαλής στην επιθετική του γραμμή για τα επόμενα χρόνια, επενδύοντας σε έναν 28χρονο Σλοβένο.

Στην καλύτερή του ποδοσφαιρικά ηλικία, διεθνής φυσικά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του και έχοντας εμπειρίες από το υψηλό επίπεδο μέσω Πορτογαλίας (Σπόρτινγκ και Μπράγκα) καθώς και από τη Νησί με τη Μίνλτεσπρο, ο Άντραζ Σπόραρ έφερε μεγάλες προσδοκίες στην Αθήνα. Το βάρος των οποίων στο πέρασμα των χρόνων, τον επιβάρυναν.

Ήταν εμφανές πως το ένστικτο του κυνηγού και του σκόρερ ήταν εκεί αλλά για τον έναν ή τον άλλο λόγο, δεν απελευθερωνόταν. Έτσι, έπειτα από 2μιση χρόνια με 28 γκολ και 9 ασίστ σε 89 συμμετοχές, ο Σπόραρ και οι πτωτικές μετοχές του, πουλήθηκαν έναντι περίπου 1 εκατ. ευρώ στην Αλάνιασπορ τον Φλεβάρη του 2025.

Όπως συνηθίζεται στις περιπτώσεις παικτών που ψάχνουν να βρουν τον χαμένο τους καλό εαυτό, επιδιώκουν να επιστρέψουν σε ένα σταθερό και γνώριμο περιβάλλον για να αναπτερώσουν το ηθικό τους. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Σπόραρ με τα αποτελέσματα να βγαίνουν στο χορτάρι.

Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού γύρισε στην ομάδα που τον εκτόξευσε και «ανάγκασε» τα λιοντάρια της Πορτογαλίας να δώσουν περί τα έξι εκατ. ευρώ το 2020 για πάρτη του. Στη Σλόβαν Μπρατισλάβας έβαλε τα πράγματα σε μία τάξη, πίστεψε ξανά στον εαυτό του όπως και οι γύρω του σε εκείνον, βοηθώντας τα μέγιστα για να έρθει η πρόκριση της ομάδας του Γιάγια Τουρέ πλέον στη League Phase του Champions League.

Από τη δική του αντιληπτική ικανότητα και εκτέλεση, οι Σλοβάκοι έβαλαν τις βάσεις στην έδρα της Τσέλιε και πήραν εν τέλει την πρόκριση στην παράταση, χάρις σε ένα πολύ όμορφο δικό του τέρμα όπου και πρόλαβε την έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ.

Ο Σπόραρ μετράει 14 γκολ σε 20 συμμετοχές με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην επανεμφάνισή του εκεί, κάτι που μεταφράζεται σε γκολ ανά 70′. Ο Άντραζ Σπόραρ είναι on fire – και αρχηγός πλέον – και δεν χωρά αμφιβολία πως η Σλόβαν, είναι το καταφύγιό του. Αλλά και η ομάδα με την οποία έχει καταγράψει τα καλύτερα νούμερα της καριέρας του με 74 γκολ σε 98 παρουσίες συνολικά.