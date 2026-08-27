Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Ποια είναι τα προφίλ τους;

Η μεγάλη ώρα είναι κοντά. Η ΑΕΚ είναι στη League Phase του Champions League!

Η πρόκριση «κλείδωσε» απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας και λίγες ώρες αργότερα έμαθε και τις οκτώ ομάδες, που θα αντιμετωπίσει στον όμιλο.

Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έβγαλε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα ταξιδέψει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην Ελλάδα.

Μαζί της ήταν και η Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» να φιλοξενούν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Ρόμα, που θα τις αντιμετωπίσει εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα.

Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας ήρθε η Σαχτάρ Ντόντεσκ, σε μία αναμέτρηση που θα γίνει στο Λονδίνο.

Αντίθετα, στην Allwyn Arena θα ταξιδέψει η Γαλατάσαραϊ. Από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας η ΑΕΚ πήρε μαζί της την Κόμο και τη ΛΑΣΚ. Θα πάει στην Ιταλία, ενώ θα αντιμετωπίσει τους Αυστριακούς στην Αθήνα.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατάσαραϊ, Κόμο, Λασκ.

Οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων:

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Τα προφίλ των ομάδων που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ:

Ρεάλ Μαδρίτης:

Οι συστάσεις είναι περιττές, καθώς όλοι γνωρίζουμε το τι μπορεί να καταφέρει. Περνάει σε μία νέα «εποχή», με τον Ζοσέ Μουρίνιο να αναλαμβάνει ξανά τη «βασίλισσα», έπειτα από πολλά χρόνια.

Πολλές μεταγραφές δεν έγιναν, με σημαντικότερη να είναι αυτή του Γιαν Ντιομαντέ. Το ρόστερ της είναι γεμάτο από «αστέρες», με μερικούς εξ αυτών να είναι οι Κιλιάν Εμπαπέ, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Βινίσιους.

Μάντσεστερ Σίτι:

Έχουν αλλάξει πολλά. Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα και η άφιξη του Έντσο Μαρέσκα ήταν ουσιαστικά η αρχή για κάτι καινούργιο.

Υπήρξαν αρκετές αποχωρήσεις, με σημαντικότερη από όλες να είναι αυτή του Ρόδρι που πήγε στην Μπαρτσελόνα. Είπαν «αντίο» και οι Ομάρ Μαρμούς, Σαβίνιο, Τιτζάνι Ρέιντερς και Νίκο Γκονσάλες που ήταν σημαντικά «γρανάζια».

Εξαιρετικές οι προσθήκες των Έλιοτ Άντερσον και Αγιούμπ Μπουαντί που «κόστισαν» συνολικά 240.000.000 ευρώ.

Μεγάλο της «αστέρι» φυσικά είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Μπορούσια Ντόρτμουντ:

Ο Νίκο Κόβατς παραμένει στο «τιμόνι» του κλαμπ. Έχει επενδύσει πολύ σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών και οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Σημαντικότερη «απώλεια» είναι ο Καρίμ Αντεγέμι που πήγε στην Μπαρτσελόνα.

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Ρόμα:

Στον πάγκο της ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι συνεχίζει.

Έχει επενδύσει αρκετά χρήματα, καθώς έχει πάρει τους Ντόνιελ Μάλεν, Σαντιάγο Κάστρο, Ροντρίγκο Μόρα, αλλά και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Χωρίς ιδιαίτερες αποχωρήσεις από το ρόστερ της, καθώς έφυγαν παίκτες, που δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Σαχτάρ Ντόνετσκ:

Ακόμα ένα ταξίδι στην Αγγλία, αφού θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Νόνετσκ που έχει δηλώσει για έδρα της το Stamford Bridge.

Στον πάγκο της παραμένει ο Αρντά Τουράν. Οι επενδύσεις της είναι κυρίως σε νεαρούς παίκτες, με πολλούς να είναι από τη Βραζιλία.

Μεγάλο «πλήγμα» η παραχώρηση του Αντρέι Σουντάκοφ στην Μπενφίκα.

Γαλατάσαραϊ:

Σταθερή παρουσία για τον Οκάν Μπουρούκ στον πάγκο της από το 2022. Χωρίς μεγάλες αλλαγές το ρόστερ της, που παραμένει ίδιο σε ένα μεγάλο βαθμό.

Φυσικά, ο ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει είναι ο Βίκτορ Οσίμεν.

Κόμο:

Η ομάδα-αποκάλυψη των τελευταίων ετών. Ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει κάνει τρομερή δουλειά, με ένα εξαιρετικό σύνολο.

Στο δυναμικό της υπάρχει ο Τάσος Δουβίκας που κάνει απίθανα πράγματα, ενώ φυσικά και ο Νίκο Παζ, που είναι και το μεγάλο της «αστέρι». Ενισχύθηκε σημαντικά με τον Τρέβορ Τσαλόμπα.

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ΛΑΣΚ:

Μετά από μία «τρελή» ανατροπή βρέθηκε στη League Phase. Ο προπονητής της είναι ίδιος από τον Οκτώβρη του 2025, έχοντας κάνει ένα καλό σύνολο.

Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, με τη μία εξ αυτών να είναι και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Σημαντική η απουσία του Μοντού Κέμπα Σισέ που πήγε στην Άστον Βίλα.