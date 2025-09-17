Ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα κόντρα στην Πάφο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξήρε την προσπάθεια της αντιπάλου.

Η επιστροφή του Ολυμπιακού στα «αστέρια» δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιάσει και ονειρευτεί. Η φιλόδοξη πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφος που έμεινε από το πρώτο ημίωρο με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μπρούνο, «κλείδωσε» το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που ανέβασε ταχύτητα στο δεύτερο μέρος όμως δεν βρήκε το πολυπόθητο γκολ.

Άσφαιρος ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του στο Champions League κόντρα σε μία από τις πιο αδύναμες θεωρητικά ομάδες που θα βρει στον δρόμο του. Έτσι όμως είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου», ένας θεσμός πολύ υψηλών απαιτήσεων.

Το παιχνίδι από τα πλάγια και οι αρκετές σέντρες δεν αποτέλεσαν το κλειδί που θα έλυνε τοον γόρδιο δεσμό για τους νταμπλούχους Ελλάδας, με τον Μεντιλίμπαρ να παραδέχεται στις δηλώσεις του στο «Mega» μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, το πολύ καλό στήσιμο του αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο του Γ. Καραϊσκάκης.

«Ήταν πάρα πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου. Δεν μας επέτρεψαν ξεκάθαρο σουτ. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο δεν μας άφησαν να τους απειλήσουμε καθόλου».

«Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα;» Η τελευταία φορά που ο Ποντένσε έπαιξε στα «αστέρια» Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε φανέλα βασικού στον Ποντένσε για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League και το Ole.gr αναρρωτήθηκε, πότε ήταν η τελευταία του συμμετοχή στα «αστέρια».

Για την αποβολή νωρίς στο παιχνίδι και το γεγονός πως η Πάφος κλείστηκε και δυσκόλεψε την κατάσταση, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε ότι: «Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Όταν είσαι με 11 έχεις την επιθυμία να βγεις μπροστά. Αλλιώς με δέκα έχεις το νου σου στην άμυνα. Η Πάφος είναι μια ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται καλά, είναι μια έμπειρη ομάδα.

«Είχε διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι, αλλά κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος ή υποχρεώση. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε μόνο με το επόμενο ματς που είναι με τον Παναθηναϊκό. Όλα τα παιχνίδια χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή