Όσα άλλαξε το Δανία-Σκωτία (05/09, 0-0) και τα κομβικά ματς για την Εθνική Ελλάδας, που απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Γνωρίζαμε τη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στην Εθνική μας και τη Λευκορωσία, αλλά 3-0 στο 21′ και 5-1 στο φινάλε;

Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ μια «μηχανή γκολ», αλλά εντός του 2025, σε φιλικά κι επίσημα, έχει 16 σε τέσσερα ματς.

Άλλες ομάδες «ματώνουν» για να σκοράρουν. Εμείς έχουμε το ευτύχημα στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να διαθέτουμε την ψυχραιμία, την ψυχολογία και προφανώς την ποιότητα, για να βρίσκουμε δίχτυα.

Οι 27 τελικές, είτε από σετ παιχνίδι, είτε από αντεπίθεση, είτε από «στημένες» μπάλες, είναι σημάδι πως η ομάδα δουλεύει και μαθαίνει να απειλεί με κάθε τρόπο.

Και αποδεδειγμένα, μαθαίνει γρήγορα. Πριν λίγες ημέρες Εθνική και Ιβάν Γιοβάνοβιτς «έκλεισαν» έναν χρόνο κοινής πορείας.

Το «χρέος» της νίκης στην πρεμιέρα, λοιπόν, και των τριών από τους έξι βαθμούς που υπολογίζαμε πως θα πάρουμε απέναντι στη Λευκορωσία, εκπληρώθηκε. Μακάρι στο τελευταίο ματς σε αυτά τα προκριματικά, όταν θα την ξαναβρούμε μπροστά μας στις 18 Νοεμβρίου, να έχουμε «σφραγίσει» ήδη την παρουσία μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αν το βράδυ της Δευτέρας (08/09, 21:45) νικήσουμε ξανά, τότε το +5 από τη Δανία θα είναι πολύ σημαντικό, αλλά προφανώς, δεν θα οριστικοποιεί κάτι. Ειδικά μετά το «Χ» Σκωτίας και Δανίας στην Κοπεγχάγη.

Σαφώς και το αποτέλεσμα ήταν το ιδανικό για την Ελλάδα, καθώς οι δύο πιο απειλητικές ομάδες στον όμιλο, «άφησαν» από δύο βαθμούς. Κυρίως η Δανία, που τους «άφησε» στην έδρα της. Από την άλλη, όμως, οι Σκωτσέζοι «μπαίνουν» στο παιχνίδι.

Στα τρία ματς που ακολουθούν, αντιμετωπίζουν δύο φορές τη Λευκορωσία και μία την Ελλάδα εντός. Βάσει της εικόνας των Λευκορώσων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η λογική λέει πως η Σκωτία θα πάρει δύο νίκες και θα υποδεχθεί την Ελλάδα στη Γλασκώβη (09/10), για ένα ματς «Αίμα και Άμμος».

Στο ιδανικό σενάριο της νίκης της Ελλάδας επί της Δανίας τη Δευτέρα (08/09) και με νίκη των Σκωτσέζων στην Ουγγαρία, την κατ’ ανάγκη έδρα της Λευκορωσίας, θα είναι στο -2. Θα μας υποδέχονται στο Χάμπντεν Παρκ στην επόμενη αγωνιστική, δηλαδή, και τρεις ημέρες μετά, θα παίζουν ξανά στην έδρα τους απέναντι στη Λευκορωσία.

Τα «παιχνίδια» του προγράμματος ευνοούν τη Σκωτία, λοιπόν, και τη βάζουν στο κόλπο. Ναι, στις δύο τελευταίες αγωνιστικές (Ελλάδα εκτός και Δανία εντός) είναι πιθανό να χάσει το όποιο αβαντάζ, αλλά αν «μπει» στον Νοέμβριο σε θέση ισχύος, για μία από τις δύο πρώτες θέσεις, κανείς δεν ξέρει τι να περιμένει.

Φύγαμε με επιβλητική «τριάρα» από την έδρα της τον Μάρτιο, αλλά δεν παύει να είναι καλή και σκληρή ομάδα. Οι Δανοί το διαπίστωσαν από «πρώτο χέρι», νωρίς-νωρίς.

Ξεκινώντας από το επόμενο ματς με τη Δανία, λοιπόν, η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της μία μεγάλη ευκαιρία. Γιατί το 2/2, με Δανία εντός και Σκωτία εκτός, θα την απομακρύνει -τουλάχιστον- στο +5 από τις ποιοτικότερες ομάδες του ομίλου, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και εννέα βαθμούς να είναι διαθέσιμοι προς διεκδίκηση, για την κάθε ομάδα έως το φινάλε. Και από αυτά τα τρία ματς για την Ελλάδα, το ένα θα είναι στην έδρα της και το άλλο απέναντι στη Λευκορωσία.

Από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τόσο των παικτών, όσο και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μοιάζει δεδομένο πως «κυκλωμένο» είναι απλώς το επόμενο ματς. Και πολύ σωστά.

Μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής, όμως, γίνεται ξεκάθαρο πως το 2/2 στα επόμενα ματς, θα ισχυροποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την θέση της Εθνικής στον όμιλο και θα «εξαργυρώσει» αυτό το «Χ» της Σκωτίας με τη Δανία στην Κοπεγχάγη.