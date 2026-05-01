Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στη Stoiximan Super League το Σαββατοκύριακο (02-03/05).

Σάββατο (02/05)

17.00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Οι δύο ομάδες βρίσκονται με 31 βαθμούς, βρίσκονται στο +6 από τον Αστέρα. Βρέθηκαν αντιμέτωπες και την περασμένη αγωνιστική και έμειναν στη λευκή ισοπαλία σε ένα παιχνίδι που οι παίκτες του Λέτο ήταν ανώτεροι και άξιζαν τη νίκη, 1,56-0,34xg. Η Κηφισιά σε αυτή τη διαδικασία έχει ρεκόρ 0-4-1, ο Παναιτωλικός 1-2-2. Αν πάρουν από έναν βαθμό, θα κρατήσουν ένα προβάδισμα ασφαλείας τουλάχιστον δύο παιχνιδιών από την επικίνδυνη ζώνη και θα μένουν ακόμα 4 αγώνες. Το Χ στο 3,10.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Σταθερά λείπει ο αμυντικός Γκαρσία (13/0), με κάποιους ακόμα μακροχρόνιους.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Δεν αγωνίστηκε ο εξτρέμ Νάνελι (10/0) στο προηγούμενο, αναμένεται τώρα έτοιμος.

17.30 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΕΛ

Στο 4-3-1 στα επτά τελευταία παιχνίδια της η ομάδα του Σαραγόσα, όλες οι νίκες εκτός. Αντίθετα η ΑΕΛ τρέχει ένα απογοητευτικό ρεκόρ 0-5-5. Αποτελέσματα που έφεραν το διαζύγιο με τον Παντελίδη και την επιστροφή του Φέισα, του προπονητή που είχε υπογράψει τον τελευταίο υποβιβασμό της ομάδας. Πολύ αμυντικογενής ο Ιταλός τεχνικός, έκανε άσχημο ντεμπούτο χάνοντας 0-1 εντός από τον Πανσερραϊκό, σε ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις 0,50-0,37xg. Στις Σέρρες ο αγώνας μοιάζει με τελευταία ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Φέισα μέσα από συντηρητικές λογικές θα προσπαθήσει να γυρίσει την κατάσταση. Το under 2,5 στο 1,60.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Δεν αναφέρονται προβλήματα.

ΑΕΛ: Νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν ο μπακ Αποστολάκης (13/1), ο μπακ Κοσονού (18/0) και ο εξτρέμ Μούργος (23/0).

19.30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Από τα στοιχήματα που απενοχοποιούν την επιλογή. Ο Αστέρας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Μετά από ένα αήττητο σερί 2-2-0, ήρθε η ήττα με 2-1 στο Περιστέρι που τον έριξε ξανά κάτω από την επικίνδυνη ζώνη στο -2 από την παραμονή. Αν δεν κερδίσει βάζει θηλιά στο λαιμό του. Ο Ατρόμητος είναι άνετος βαθμολογικά. Ο άσος στο 1,90.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Λογικά επιστρέφει ο χαφ Γιαμπλόνσκι (14/0).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Ερωτηματικό ο στόπερ Μανσούρ (24/2) και ο φορ Τσαντίλας (24/3).

Κυριακή (03/05)

17.00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

Η κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΟΦΗ μετέτρεψε σε εντελώς αδιάφορη τη διαδικασία των πλέι οφ. Δεν υπάρχει το παραμικρό κίνητρο στα πλέι οφ για το Κόνφερενς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, μπορούν οι ομάδες να φέρουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Λεβαδειακός στην καλύτερη σεζόν της ιστορίας του, δεν κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λογικά επιστρέφει ο στόπερ Χάνα (5/0).

ΒΟΛΟΣ: Στο 50-50 οι μπακ Σόρια (21/0) και Φορτούνα (15/1) που έλειψαν στο προηγούμενο.

17.00 ΟΦΗ – ΑΡΗΣ

Μεθυσμένη πολιτεία το Ηράκλειο. Η κατάκτηση του κυπέλλου δεν σταματά να γιορτάζεται, ο πρώτος τίτλος μετά από 39 χρόνια. Η κατάκτηση του κυπέλλου κάνει εντελώς αδιάφορη τη διαδικασία των πλέι οφ και δεν υπάρχει κανένα στοιχηματικό ενδιαφέρον.

ΟΦΗ: Ερωτηματικό ο τερματοφύλακας Χριστογεώργος (21 συμ.), δύσκολα ο μπακ Γκονζάλεθ (18/1).

ΑΡΗΣ: Επιστρέφουν ο φορ Αλφαρέλα (10/0) και ο χαφ Γαλανόπουλος (14/0).

19.00 ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του από τον χαμένο τελικό. Η ομάδα του Λουτσέσκου πλήρωσε τους τραυματισμούς που έβγαλε το τελευταίο διάστημα, που έχει φέρει σε προβληματική αγωνιστική κατάσταση κομβικούς ποδοσφαιριστές. Στον Ολυμπιακό μοιάζει να υπάρχει μεγαλύτερη φρεσκάδα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με το διπλό στη Λεωφόρο έμεινε στο κόλπο του τίτλου και μοιάζει να βρήκε σχήμα για να παλέψει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για να μείνει ζωντανός στη μάχη για τη δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός νίκη για να κρατηθεί στο κόλπο του τίτλου. Έχει σοβαρά αμυντικά ζητήματα η ομάδα του Λουτσέσκου, στην Τούμπα όμως δεν γίνεται να χάσει με κάτω τα χέρια. Το Goal Goal στο 2,05.

ΠΑΟΚ: Φρέσκο πρόβλημα ο Καμαρά (23/0), σταθερά ο Γιακουμάκης (20/7).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Χωρίς προβλήματα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ

Οι απουσίες των Γεντβάι, Κάτρη και η πίεση που δέχεται από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού μοιάζει να οδηγούν σε σκέψεις τον Μπενίτεθ να αλλάξει τακτική και να πάει σε άμυνα 4άδας. Θα το κάνει πρώτη φορά μετά από 3 μήνες απέναντι στην ΑΕΚ που παίζει πάντα με επιθετικό δίδυμο. Πιστεύω πως αυτή η επιλογή δημιουργικά θα βελτιώσει τον Παναθηναϊκό, ανασταλτικά θα τον κάνει πιο ευάλωτο. Η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα 5 βαθμών, με διπλό θα παραμείνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Το Goal Goal στο 1,90.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τέλος η σεζόν και για τον Γεντβάι (18/4), επανέρχονται Πάλμερ-Μπράουν (13/0), Τζούρισιτς (18/3), Ζαρουρί (25/4).

ΑΕΚ: Δεν προλαβαίνει ο Μάνταλος (22/3).