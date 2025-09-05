Το πρώτο ημίχρονο για την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Λευκορωσία ήταν απλά… ΜΑΓΙΚΟ! Οι αριθμοί το αποδεικνύουν.

Η Εθνική Ελλάδας μύρισε… αίμα και πέταξε τη Λευκορωσία στα «σχοινιά»!

Στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «έπνιξε» τον αντίπαλό της, ήδη από τα πρώτα 45 λεπτά!

Οι αριθμοί που «έγραψε» η Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο αποδεικνύουν του λόγου το αληθές και είναι, πραγματικά, εντυπωσιακοί.

Αρχικά, η «γαλανόλευκη» βρήκε τέσσερα γκολ (!), με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, αφού βρήκαν δίχτυα οι Καρέτσας, Παυλίδης, Μπακασέτας και Κουρμπέλης.

Ωστόσο, δεν είναι αποκλειστικά το σκορ. Η Εθνική ήταν «καυτή» σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά και δεν σταμάτησε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες, ούτε… δευτερόλεπτο!

Είναι χαρακτηριστικό πως σταμάτησε στις 20 (!) τελικές προσπάθειες, την στιγμή που το ρεκόρ επί εποχής Γιοβάνοβιτς, σε ένα ματς, ήταν οι 24 που μέτρησε κόντρα στη Σκωτία, στο πρώτο ματς στο Γ. Καραϊσκάκης, για τα Play Offs του Nations League. Αυτή τη φορά, έφτασε σε έναν τόσο υψηλό αριθμό, ήδη από το πρώτο μέρος!

Παράλληλα, οι 12 από αυτές ήταν εντός της αντίπαλης εστίας, ενώ ενδεικτικό της πίεσης που ασκούσε η Εθνική, είναι τα 9 κόρνερ που κέρδισε.

Πραγματικά, ένα ΜΑΓΙΚΟ πρώτο ημίχρονο για την παρέα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου…