Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προχώρησε σε μία αξιοθαύμαστη κίνηση, χαρίζοντας τα παπούτσια του σε νεαρό φίλαθλο της Εθνικής Ελλάδας!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πρωταγωνίστησε τόσο στη μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδας, κόντρα στη Λευκορωσία (05/09, 5-1), όσο και… μετά το φινάλε.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε ένα εύκολο βράδυ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, βρίσκοντας πέντε γκολ, από τους Καρέτσα, Παυλίδη, Μπακασέτα, Κουρμπέλη και Τζόλη.

Ωστόσο, παρά τη «μαγική» εμφάνιση που έκανε η Εθνική και το… διαστημικό πρώτο ημίχρονο, η καλύτερη στιγμή της αναμέτρησης, ήρθε μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Τότε, ένας πιτσιρικάς έτρεξε και μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πλησιάζοντας τον νεαρό μεσοεπιθετικό της Γκενκ.

Ο Καρέτσας, λοιπόν, του χάρισε μια εμπειρία… ζωής! Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, έβγαλε τα παπούτσια του και τα έδωσε στον νεαρό φίλαθλο της Εθνικής!

Μία στιγμή, που σίγουρα ο μικρός θα θυμάται για όλη του τη ζωή!

Δείτε το βίντεο από την κάμερα των Betarades: