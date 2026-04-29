Ήρθε στον Πειραιά απρόσμενα ενώ όλα έδειχναν πως το ούτως ή άλλως πολυάριθμο ρόστερ της περιόδου 2025-26, είχε «κλείσει». Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση στο Πριγκιπάτο και την επιθυμία του Κόρι Τζόζεφ να βγει ξανά στο πάλκο και αιφνίδια, τον ανακοίνωσε.

Βλέποντας ότι και ο ίδιος ο παίκτης ήταν «εντάξει» με τον ανταγωνισμό στα γκαρντ και πρόθυμος να παλέψει για τα λεπτά του, του πρόσφερε περί το μισό εκατομμύριο βάζοντας τον άλλοτε «μαθητή» του Γκρεγκ Πόποβιτς και πρωταθλητή με τους Σπερς, στην εξίσωση.

Η αγωνιστική του απραξία έφεραν τραυματισμό με το καλησπέρα σας, γεγονός που πήγε πίσω τον Κόρι Τζόζεφ στην προσαρμογή του. Τα κακεντρηχή σχόλια για την αμφίεσή του έδιναν και έπαιρναν, πλην όμως περί αυτών είχε απαντήσει ο ίδιος μετά την Αρμάνι.

«Έχω 14 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ. Γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα πως να φέρω τον εαυτό μου και το σώμα μου στην ιδανική κατάσταση την στιγμή που πρέπει. Δεν υπάρχει πιο αυστηρός κριτής από εμένα τον ίδιο», είχε αναφέρει ορθά κορφτά χωρίς να χάσει το συνηθισμένο του χαμόγελο για το «αντιτουριστικό» του για γκαρντ τη σήμερον εποχή, σουλούπι.

Τις καλύτερες απαντήσεις ωστόσο ο ίδιος ο Κόρι Τζόζεφ τις κρατάει για μέσα στο παρκέ. Διαθέτοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους γκαρντ του Ολυμπιακού, φέρνει κι άλλα στοιχεία στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδας. Συστατικά που χρειάζονται οι Πειραιώτες για να γίνουν πολυσχιδείς και πιο άπρόβλεπτοι στην καθόλα κομβική θέση των PGs.

Αρκετά ικανός σουτέρ από στατική θέση, άρα η αντίπαλη άμυνα δεν μπορεί να επιλέξει να τον παίξει under όπως συμβαίνει με τον Τόμας Γουόκαπ κάποιες φορές, αλλά και εκρηκτικός στα πρώτα του βήματα, ο Κόρι Τζόζεφ πραγματοποίησε το καλύτερό του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στην ομάδα με την οποία προπονούταν για περίπου έναν μήνα.

Κόντρα σε παίκτες που τους έμαθε διά της τριβής καθημερινά, απέναντι σε μία φημισμένη για τις ικανότητές της backcourt. Τα χιλιόμετρα όμως και τις παραστάσεις του Κόρι Τζόζεφ, δεν τις έχει κανένας.

«Μπουκαδόρος», ικανός να δημιουργήσει με προσωπική ενέργεια ρίγμα και να δώσει πάρε-βάλε καλάθι σε συμπαίκτη του όπως κάνει συχνά με τον Ντόντα Χολ. Αρκετά καλός στην πίεση πάνω στην μπάλα, παίρνοντας παράλληλα και υψηλό βαθμό στον τομέα της δημιουργίας χωρίς να κάνει πολλά λάθη.

Σε μία περιφερειακή γραμμή με αρκετά ικανά πρόσωπα αλλά και ταυτόσημα πάνω κάτω χαρακτηριστικά, ο Κόρι Τζόζεφ διαφέρει. Και αυτή του η συμβολή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Η φανταστική του εμφάνιση κόντρα στη Μονακό ήταν το υπ’ αριθμόν 12ο παιχνίδι του στην φετινή Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό (13π. με 4/5 σουτ εντός παιδιάς, 2 ριμπ. και 4 ασίστ), αφήνοντας περισσότερο από κάθε άλλη φορά το θετικό του αποτύπωμα στο τελικό αφήγημα.

Ο 35χρονος οσονούπω Καναδός γκαρντ «εκτοξεύει» την ούτως ή άλλως καλοδουλεμένη μηχανή του Ολυμπιακού, γεγονός που αποτυπώνεται στο Net Rating του. Δηλαδή του πόντους που δέχεται και σκοράρει ο Ολυμπιακός με εκείνον στο παρκέ, σε αυτά τα 15’12” που κατά μέσο όρο αγωνίζεται.

Από το ούτως ή άλλως ελίτ +9.2 των «ερυθρολεύκων», ο δείκτης σκαρφαλώνει στο… ακραίο +17.3 με τον Κόρι Τζόζεφ, καθώς οι Πειραιώτες παρουσιάζονται βελτιωμένοι κατά τρεις μονάδες επιθετικά με τον Τζόζεφ στο παρκέ (125.9 αντί για 122.9) και 4.9 αμυντικά (108.6 αντί για 113.7).

Η μεταγραφική κίνηση που συνοδεύτηκε με τον μικρότερο «κρότο» και γκελ στον κόσμο του Ολυμπιακού έχοντας ήδη παροπλιστεί με πρόσωπα αλλά μπορεί να αποτελέσει τον X-Factor της σεζόν.