Ακολουθούν οι προβλέψεις του Τσάρλυ για ορισμένα παιχνίδια σε Γερμανία, Γαλλία και Νησί…

Σάββατο 2/5

Μπάγερν Λεβερκούζεν-Λειψία

Δύο πολύ επιθετικές ομάδες, δίνουν μάχη για να εξασφαλίσουν την θέση τους στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Λειψία έχοντας πετύχει ένα σερί 5 νικών την κρίσιμη περίοδο, βρίσκεται στην 3ή θέση και τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της Μπουντεσλίγκα, κρατά ένα μαξιλάρι ασφαλείας πέντε βαθμών από την 5ή θέση. Μετά το απαιτητικό παιχνίδι στην Λεβερκούζεν, παίζει εντός με την Σεντ Πάουλι και κλείνει στο Φράιμπουργκ. Αν όμως ηττηθεί σήμερα, ο ανταγωνισμός θα πλησιάσει σε απόσταση βολής. Η Μπέγερ Λεβερκούζεν, έμεινε ζωντανή με το δύσκολο διπλό που έβγαλε στην Κολωνία με 1-2. Βρίσκεται στην 6ή θέση, στο -1 απο Στουτγκάρδη και Χοφενχάιμ. Υποδέχεται την Λειψία, παίζει εκτός με Στουτγκάρδη και κλείνει εντός με Αμβούργο. Με νίκη σήμερα, μοιάζει να δίνει στην Στουτγκάρδη, τελικό εξόδου Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει μία τρομερή πρόσφατη παράδοση η Λεβερκούζεν με την Λειψία 5-1-0 ανεξαρτήτου έδρας και σήμερα, δίνει ένα παιχνίδι χωρίς περιθώριο λάθους. Αντίθετα η Λειψία, μπορεί στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια να κλειδώσει το Τσάμπιονς Λιγκ, ακόμη και αν ηττηθεί σήμερα. Ο άσος στο 2,18.

Χόφενχαϊμ-Στουτγκάρδη

Τεράστιο παιχνίδι, ανάμεσα σε Χοφενχάιμ και Στουτγκάρδη για την έξοδο στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν. Η Στουτγκάρδη για 4 γκολ περισσότερα, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος βρίσκεται στην 4η θέση, η Χοφενχάιμ στην 5ή. Η Στουτγκάρδη, παίζει εκτός με Χοφενχάιμ, εντός με Λεβερκούζεν, εκτός με Άιντραχτ. Τρία παιχνίδια με ομάδες που έχουν ευρωπαϊκούς στόχους. Η Χοφενχάιμ μετά το σημερινά παιχνίδι, έχει την τύχη να έχει δύο αδιάφορους αντιπάλους, εντός Βέρντερ, εκτός Γκλάντμπαχ. Στην ερώτηση ποιός εκ των δύο αξίζει να παίξει στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ η απάντηση είναι η Στουτγκάρδη και έχει μεγάλη ανάγκη να πάρει κάτι απο αυτό το παιχνίδι. Το Χ2Δ στο 1,62.

Γκολ στο ντέρμπι, νίκη 4άδας η Λιόν!

Κυριακή 3/5

Μάντσεστερ Γ-Λίβερπουλ

Η Γιουνάιτεντ κατάφερε με τον Κάρικ να βελτιωθεί σημαντικά και να κλειδώσει το εισιτήριο της στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ.Το ρεκόρ 9-2-2 απο την ημέρα που ανέλαβε έφερε και μονιμοποίησε την Γιουνάιτεντ στην 3ή θέση. Το τελευταίο διάστημα με εξαίρεση το παιχνίδι στο Στάμφορντ Μπριτζ δέχεται πιο εύκολα καθαρές ευκαιρίες, κάτι που έχει οδηγήσει σε ένα σερί με 6/7 goal goal. Στο +8 απο την 6η θέση, βρίσκεται η Λίβερπουλ που μοιάζει θέμα χρόνου, να πετύχει τον μίνιμουμ φετινό της στόχο. Προβληματική σεζόν, με τον Σλοτ να αποτυγχάνει να ενσωματώσει με επιτυχία στην ομάδα τις ακριβές μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι. Προέρχεται από 3 σερί νίκες που μοιάζει να κλειδώνουν το Τσάμπιονς Λιγκ. Το μομέντουμ των δύο ομάδων και οι συνολικές αμυντικές τους αδυναμίες οδηγούν στο Goal Goal σε απόδοση 1,45.

Λιόν-Ρεν

Τεράστιο παιχνίδι για την έξοδο στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Λιόν βρίσκεται στην 4η θέση με 57 βαθμούς, η Ρεν ένα βαθμό πιο κάτω. Η ομάδα του Φονσέκα, απο την στιγμή που βγήκε εκτός Ευρώπης και επέστρεψε στο ένα παιχνίδι την εβδομάδα, πέτυχε τρεις σημαντικές νίκες στην σειρά, με το διπλό στο Παρίσι, επι της ομαδάρας του Ενρίκε να κάνει την διαφορά. Στη Βρετάνη, η συνεργασία με τον Έζ άλλαξε το μομέντουμ της ομάδας. 8-1-1 το ρεκόρ με την αλλαγή προπονητή, 7-1-1 με τον Εζ στον πάγκο, καθώς η πρώτη ήρθε με υπηρεσιακό. Πιστεύω πάντως πως απο την στιγμή που κατάφερε να πάρει το παιχνίδι, στο Παρίσι η Λιόν, αξίζει και τελικά θα κλειδώσει μία θέση στην 4άδα. Με βάση την βαθμολογία των xpoints η Ρεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην 9η θέση, η Λιόν στην 6η. Ο άσος στο 2,22.

Σάββατο

16.30 Χόφενχαϊμ-Στουτγκάρδη Χ2Δ@ 1,62

19.30 Λεβερκούζεν-Λειψία 1@ 2,18

Κυριακή

17.30 Μάντσεστερ Γ-Λίβερπουλ Goal Goal@ 1,45

21.45 Λιόν-Ρεν 1@ 2,22