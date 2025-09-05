Δανία και Σκωτία «κόλλησαν» στο 0-0 και άφησαν την Ελλάδα μόνη στην πρώτη θέση του ομίλου.

Η αναμέτρηση μεταξύ Δανίας και Σκωτίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα (05/09, 0-0), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραμείνει στην κορυφή του 3ου ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, και οι δύο ομάδες παρουσίασαν μερικές αξιόλογες στιγμές αλλά αμφότερες δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σκωτία μπήκε δυναμικά, ενώ η Δανία προσπάθησε να πιέσει και να φτάσει τη νίκη στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν κατόρθωσε να σκοράρει.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση του ομίλου, με το πέρας της 1ης αγωνιστικής, μετά την εμφατική νίκη με 5-1, απέναντι στη Λευκορωσία.

FULL TIME: Denmark 0-0 Scotland.



A resolute performance earns us a point in Copenhagen.#DENSCO pic.twitter.com/LhfbMHF2Op — Scotland National Team (@ScotlandNT) September 5, 2025

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:



1.Ελλάδα 3 (5-1)

2.Δανία 1 (0-0)

3.Σκωτία 1 (0-0)

4.Λευκορωσία 0 (1-5)

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:



Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1

Δανία-Σκωτία 0-0

Η επόμενη αγωνιστική:



Δευτέρα (08/09)

Ελλάδα-Δανία (21:45)

Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)