Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να δώσει απαντήσεις και τις έδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11) στο πλαίσιο της Media Day της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρί για την 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21/11, 21:15).

Αρκετό… ψωμί είχαν να προσφέρουν τα λεγόμενα του Έλληνα τεχνικού αφού η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο Λιμάνι έχει ανοιχτά ζητήματα προς συζήτηση. Και όπως συνηθίζει ο Αμαρουσιώτης τεχνικός, δεν προτίμησε την διπλωματική μέθοδο αλλά απάντησε ευθέως.

Μέχρι και… ξέσπασμα – με το γάντι φυσικά – εμπεριείχαν οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, αναφερόμενος στην κριτική των τελευταίων ημερών για τον Σάσα Βεζένκοφ και την απόφαση του ίδιου να πάρει ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού την τελευταία προσπάθεια ισοφάρισης στο Μιλάνο πριν από μερικές μέρες.

«Το θέμα είναι από ποιον γίνεται κριτική. Στη δημοκρατία που έχουμε είναι προφανές ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Αν νομίζουν, αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν την ομάδα καλύτερα από μένα, την ψυχολογία των παικτών, την ομάδα, οτιδήποτε είναι σεβαστό αλλά θα ήθελα να μας πουν, που το έχουν κάνει αυτοί που μιλάνε με τόση σιγουριά γιατί αν δεν το έχουν κάνει, κινδυνεύουν να πέσουν σε ολισθήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια έγγυται στο ενδεχόμενο απόκτησης γκαρντ, πολλώ δε μάλλον μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς που μπήκε στα πιτς, πριν καλά καλά προλάβει να θέσει εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του.

Ο Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε τι συμβαίνει με τον γκαρντ που ψάχνει ο Ολυμπιακός Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας μία ημέρα πριν από το Ολυμπιακός-Παρί (21/11, 21:15), για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Συνθήκη η οποία αναγκάζει τους Πειραιώτες να βγουν με μεγαλύτερη ζέση στην αγορά, στην οποία βρίσκονταν ούτως ή άλλως για περιπτώσεις που μπορούν «να αλλάξουν επίπεδο τον Ολυμπιακό». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε το παραπάνω ζητούμενο ξανά και ξανά, απαντώντας σε ερώτηση των Betarades, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο του παίκτη που αναζητά.

«Κι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω έναν παίκτη αλλά δεν θέλω να την φορτώσω την ομάδα με κάποιον που δεν έχει το επίπεδο.»

Ανάμεσα στα όσα ειπώθηκαν και στην προσπάθειά του να καταστήσει σαφές το status quo της κατάστασης, ο Έλληνας τεχνικός είπε μεταξύ άλλων πως… «Προφανώς έχουν γίνει 5-6 προτάσεις από την αρχή του καλοκαιριού που δεν έγιναν και δεν ήταν θέμα προέδρων ότι δεν έδωσαν τα λεφτά κλπ. Αλλά διότι για διαφορετικούς λόγους, δεν ήταν εφικτό.» Και παρότι σημείωσε ο ίδιος πως το κόλλημα δεν ήταν οικονομικό, δεν ήταν λίγοι εκείνοι τις τελευταίες ώρες που βρήκαν πάτημα για να σπείρουν τη διχόνοια.

Στη συνέχεια και απαντώντας στην… επίσπευση της διαδικασίας μετά τον παροπλισμό του Έβανς, ο coach B αναφέρθηκε και στο γνώρισμα των καιρών που προκύπτει συχνά πυκνά πλέον από τους μάνατζερ και τα παιχνίδια τους. Το οποίο έχει «λασπώσει» φέτος τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Σε ποιες περιπτώσεις όμως αναφέρθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού κάνοντας λόγο για 5-6 ονόματα, τα οποία πραγματικά γράφτηκαν – ανάμεσα στην τεράστια ονοματολογία – και απασχόλησαν δίχως να έρθει κάποιο; Και σε ποιες περιπτώσεις έπαιξαν ρόλο τα… τερτίπια των ατζέντηδων;

Ξεκινώντας από τα… φρέσκα κουλούρια, ο Ολυμπιακός προσέγγισε την πλευρά του Τζάρεντ Μπάτλερ πριν από μερικές εβδομάδες όταν έγινε γνωστή η σκέψη του να αφήσει το ΝΒΑ, κοιτάζοντας προς Ευρώπη μεριά. Γεγονός αδιαπραγμάτευτο.

Πλην όμως οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν σε πλειστηριασμό όταν η υπόθεσή του πέρασε στο δεύτερο στάδιο του «σε θέλω, με θέλεις»; Το ζητούμενο του πρωταγωνιστικού ρόλου και εγγυημένου μέσα σε εισαγωγικά χρόνου, δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος από πλευράς κόκκινων οπότε κατέληξε στους ομόχρωμους του Βελιγραδίου.

«Θέλουμε έναν παίκτη, που να είναι κατάλληλος. Μας προτείνονται παίκτες, οι ατζέντηδες προτείνουν αρκετούς, εσύ ασχολείσαι αλλά η ομάδα δεν τον δίνει. Μπλέκεις σε ένα φαύλο κύκλο», πρόσθεσε. Ατάκα που παραπέμπει περισσότερο σε περιπτώσεις που συνάντησε τους προηγούμενους μήνες ο Ολυμπιακός.

Τέτοιες ήταν εκείνες του Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις και του Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια. Παίκτες που άρεσαν και αρέσουν στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός είχε την πρόθεση να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να σπάσει το συμβόλαιό τους πληρώνοντας ένα αντίτιμο, οι ομάδες τους όμως δεν ήθελαν ΕΠΟΥΔΕΝΙ να ακούσουν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κι έτσι «ναυάγησαν» πριν καν γίνουν υπαρκτό σενάριο. Κανένα πωλητήριο.

Διαφορετική περίπτωση ήταν εκείνη του Τι Τζέι Σορτς, για τον οποίο ρώτησε και ενδιαφέρθηκε έντονα ο Ολυμπιακός, θέλοντας να του δώσει τα… κλειδιά στον άσο. Πριν καν την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεών του με την Παρί. Πριν καν το Final Four.

Ο ίδιος όμως και η πλευρά του, επέλεξαν τους πράσινους που του έδειξαν και εκείνοι έμπρακτα την επιθυμία τους για συνεργασία, προσφέροντάς του μάλιστα και περισσότερα χρήματα. Και ενώ άκουσαν για επιθυμία συνεργασίας από το αντίπαλο στρατόπεδο. Ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για την ακρίβεια.

Όσον αφορά την αγορά στην αντίπερα όχθη του ωκεανού από το ΝΒΑ, στόχος και μάλιστα διακαής ήταν ο Ντέιβιντ Τζοουνς-Γκαρσία για τον οποίο μάλιστα ο Ολυμπιακός κατέθεσε και πάρα πολύ ελκυστική οικονομικά πρόταση στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει τον κόουτς Μπαρτζώκα και να τον πείσει να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι. Παρόλα αυτά, οι Σπερς του έδωσαν την ευκαιρία – την οποία κέρδισε από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο Summer League οπου και… γοήτευσε τον Έλληνα τεχνικό – και δεν το συζήτησε για Ευρώπη.

Παρεμφερής η κατάσταση και για τον δυναμικό Κίτον Γουάλας, για τον οποίο ψάχτηκαν ιδιαιτέρως στον Πειραιά. Ο εκπρόσωπός του έβαλε την Ευρώπη στο κάδρο και το μυαλό του Αμερικανού, το NBA όμως ήταν πάντοτε η προτεραιότητα. Και παρέμεινε σε αυτό για λογαριασμό της Ατλάντα.

Στο παιχνίδι της απόκτησης αλλά ετεροχρονισμένα και του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, αθλητή με τα στοιχεία του οποίου αρέσουν πολύ στον Έλληνα τεχνικό, είχε μπει ο Ολυμπιακός όμως η Εφές που πρόλαβε και η πολυκοσμία – ποσοτικά – στην «ερυθρόλευκη» γραμμή των γκαρντ, ώθησε τον two-way γκαρντ να ψηφίσει Κωνσταντινούπολη.