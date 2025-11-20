Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας μία ημέρα πριν από το Ολυμπιακός-Παρί (21/11, 21:15), για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει του Ολυμπιακός-Παρί στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague (21/11, 21:15), αποκαλύπτοντας και όσα συμβαίνουν με την περίπτωση απόκτησης γκαρντ, από τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την απόκτηση γκαρντ:

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σας πω ότι ψάχνουμε 50% τρίποντο, 10 ασίστ, να είναι ο καλύτερος αμυντικός. Αν υπήρχε οι πρόεδροι θα το είχαν κάνει ήδη. Εμείς ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, που να έχει το επίπεδο. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους πόιντ γκαρντ που έχουμε. Αλλά πρέπει να έχει το επίπεδο. Να μπαίνει μέσα σε ένα παιχνίδι EuroLeague και να καταλαβαίνει πώς παίζεται.

Δε σημαίνει ότι έχει ξαναπαίξει απαραίτητα στην EuroLeague. Εάν ήταν στο χέρι μου θα είχα πάρει τώρα. Θα ήθελα να είχα πάρει έναν παίκτη. Δεν θέλω να φορτώσω την ομάδα με έναν παίκτη που δεν έχει το επίπεδο. Έχω κάνει προφανώς 5-6 προτάσεις από την αρχή του καλοκαιριού, που για διάφορους λόγους δεν έγιναν.

Όχι γιατί δεν ήθελαν οι πρόεδροι, αλλά γιατί δεν ήταν εφικτό. Θέλουμε έναν παίκτη, μόλις βρούμε έναν παίκτη που είναι κατάλληλος. Μας προτείνονται διάφοροι παίκτες. Οι ατζέντηδες προτείνουν παίκτη, εσύ ασχολείσαι και μετά λένε η ομάδα δεν τον δίνει. Άρα τι κάνουν; Παρουσιάζουν στον παίκτη, τον πελάτη τους, ότι εγώ κάνω δουλειά για σένα. Μπαίνεις σε έναν φαύλο κύκλο. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να κάνουμε καλή επιλογή».

Για το ματς με την Παρί:

«Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τον ρυθμό της Παρί γιατί αυτός ο ρυθμός όσο πιο γρήγορα πηγαίνουν στην επίθεση τόσο περισσότερες πιθανότητες σου δίνει και σένα να σκοράρεις. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, ο Χίφι είναι πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα παίζοντας μέσο όρο 21 λεπτά, παίρνει 19 προσπάθειες ανά παιχνίδι, αυτό είναι ενδεικτικό το πώς παίζει η ομάδα.

Γενικά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να εκτελέσεις στην επίθεση με επιμονή, πρέπει να διαβάσουμε τι δίνουν και τι δεν δίνουν. Έχουμε εξηγήσει στους παίκτες τι είναι αυτό, προφανώς πρέπει να πάμε στα ριμπάουντ. Παίζουν πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο και προφανώς δεν πρέπει να τους δώσεις τη μπάλα στα χέρια γιατί σε αναγκάζουν στο λάθος.

Εμείς στα τελευταία παιχνίδια κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να έχουμε καλή εκτέλεση».

Για τον πρόβλημα με τον Μακίσικ και Γουόρντ:

«Έχει πρόβλημα στον προσαγωγό από το παιχνίδι με το Μιλάνο, δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα και έχει μείνει έξω. Ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει, έχει πρόβλημα στο γαστροκνήμιο. Ο Νιλικίνα είναι μέσα».

Για την κριτική σε Βεζένκοβ:

«Το θέμα είναι από πού έρχεται η κριτική. Μου είπαν ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 5-6 εκπομπές στο διαδίκτυο για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση αν έπρεπε να πάρει την επίθεση ο Σάσα ή κάποιος άλλος. Στη δημοκρατία που έχουμε είναι προφανές ότι έτσι πρέπει να γίνεται, ο καθένας πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του. Είναι απόλυτα σεβαστό, τώρα αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν την ομάδα καλύτερα από μένα, τις συνθήκες, την ψυχολογία ή οτιδήποτε είναι και αυτό σεβαστό είναι. Απλώς θα ήθελα όλοι αυτοί που μιλάνε με τόση σιγουριά, να μας πουν που το έχουν κάνει αυτό,αν το έχουν διδάξει πουθενά. Γιατί αν δεν το έχουν κάνει κάπου, κινδυνεύουν να πέσουν σε ολισθήματα».